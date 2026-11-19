Съобщения за пораженията от руска страна засега няма

12911 Колаж Dir.bg

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Генералният щаб на ВСУ косвено потвърди поражението на железопътната част на Кримския мост. "Въоръжените сили на Украйна поздравяват моста "Васко да Гама" (Лисабон) по повод получаването на званието "най-дългият мост в Европа"!", гласи съобщението на украинското командване. Дължината на моста "Васко да Гама" в столицата на Португалия е около 17,2 км, а дължината на Кримския мост през Керченския пролив — 19 км.

По-рано в Министерството на транспорта на Русия заявиха, че движението на влаковете по Кримския мост е временно преустановено в резултат на нощна атака с дронове, а пораженията се оценяват.

На 18 ноември от ведомството заявиха, че осигуряват "безпрепятствена логистика" в посока Крим, въпреки преустановяването на автомобилното движение по Кримския мост поради предишната атака, в резултат на която арката и автомобилната част под нея на транспортния преход се срутиха във водата.

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Освен по Кримския мост ВСУ са нанесли удари по мостовете на сухопътния коридор към полуострова.

Предишния ден ВСУ нанесоха удар по моста над река Миус в Неклиновския район на Ростовска област, който е част от сухопътния маршрут към Крим. Има съобщения, че мостът на практика е разрушен. Поради това шофьорите ще трябва да използват обходен маршрут, а превозните средства ще се окажат в близост до зоната на военните действия.

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