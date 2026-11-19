ВСУ след удара: Има нов най-дълъг мост в Европа, честито на Лисабон!
Съобщения за пораженията от руска страна засега няма
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Генералният щаб на ВСУ косвено потвърди поражението на железопътната част на Кримския мост. "Въоръжените сили на Украйна поздравяват моста "Васко да Гама" (Лисабон) по повод получаването на званието "най-дългият мост в Европа"!", гласи съобщението на украинското командване. Дължината на моста "Васко да Гама" в столицата на Португалия е около 17,2 км, а дължината на Кримския мост през Керченския пролив — 19 км.
Русия - Украйна
По-рано в Министерството на транспорта на Русия заявиха, че движението на влаковете по Кримския мост е временно преустановено в резултат на нощна атака с дронове, а пораженията се оценяват.
На 18 ноември от ведомството заявиха, че осигуряват "безпрепятствена логистика" в посока Крим, въпреки преустановяването на автомобилното движение по Кримския мост поради предишната атака, в резултат на която арката и автомобилната част под нея на транспортния преход се срутиха във водата.
Освен по Кримския мост ВСУ са нанесли удари по мостовете на сухопътния коридор към полуострова.
Предишния ден ВСУ нанесоха удар по моста над река Миус в Неклиновския район на Ростовска област, който е част от сухопътния маршрут към Крим. Има съобщения, че мостът на практика е разрушен. Поради това шофьорите ще трябва да използват обходен маршрут, а превозните средства ще се окажат в близост до зоната на военните действия.