9666

Земетресение с магнитуд 7,7 стана между Ямайка и Куба в Карибско море, съобщи Геоложкият институт на САЩ. Силата на труса е стигнала чак до Маями, САЩ. Все още няма данни за пострадали и разрушения, но са се отворили пропасти на някои места.

Няколко часа след силния трус, предупреждението за цунами беше премахнато.

Бреговете на Ямайка, Куба и Каймановите острови могат да се сблъскат с "опасни вълни от цунами" след земетресението. Вече се появиха и първите видеоклипове от мястото на природното бедствие, на които се вижда до къде са стигнали вълните. (виж във видео)

Епицентърът на труса бил на 117 км северозападно от град Лусея в Ямайка, на дълбочина 10 км. Първоначално бе съобщено за магнитуд 7,3.

Ето и първите любителски видеоклипове, които вече се появиха в социалните мрежи от места, усетили земетресението. Кадрите показват как на места в Ямайка и Кайманите са се отворили огромни дупки в земята. Аварийните служби са на крак и в Маями, като в момента се извършват проверки за евентуални щети.

BREAKING: The huge magnitude 7.7 earthquake which stuck the Carribbean sea near Jamaica was felt as far away as Miami, USA. Multiple buildings have been evacuated.#Miami #earthquake



pic.twitter.com/9bWhXlHkFD — Global News Network (@GlobalNews77) January 28, 2020

От Американския Тихоокеански център предупредиха за опасност от цунами. В момента вълните достигат от 300 метра до 1 метър над нивото на прилива. Възможно е да бедствието да стигне до Хондурас и Мексико.

Снимка: Фейсбук на Maikel Cordero Cisneros

Агенцията по бедствията и извънредните ситуации на Каймановите острови призова жителите да се отдалечат от крайбрежните райони и помоли тези, които се намират в ниско разположени райони да се "евакуират вертикално" в стабилни многоетажни сгради.

Земетресението се е усетило осезаемо и в Маями

През последните няколко дни имаше и сериозни трусове на Балканския полуостров. Миналият петък Турция бе ударена от смъртоносно земетресение, а днес - разлюляна отново. Следват Гърция, а след това и Албания. Последното е усетено в Тирана и е с магнитуд 5.5 по Рихтер.

Епицентърът на труса, регистриран в 21,17 часа местно време, е бил в Адриатическо море.

Земетресението е принудило хората да излязат по улиците на албанската столица. Засега няма информация за пострадали.