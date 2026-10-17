Според геополитическия експерт Клеменс Фишер следващите седмици могат да се окажат решаващи за украинската отбрана

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Геополитическият експерт Клеменс Фишер изрази мнение, че Украйна се намира в отчайващо положение след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени новия комплекс от американски санкционни мерки срещу Русия, предаде ДПА.

"Това несъмнено е най-мрачният период за украинците дотук през войната", каза професорът по международни отношения и геополитика в Кьолнския университет в интервю за германското радио.

Още от самото начало Тръмп не подкрепя Украйна така, както биха искали другите западни страни, посочи Фишер. Сега обаче той се държи дори още по-радикално.

"Той иска да опита в последната минута да обърне изхода от междинните избори в своя полза и за тази цел се нуждае от враг, с оглед на повишението на цените на дизела и бензина по бензиностанциите в САЩ", каза експертът. Той имаше предвид предстоящите на 3 ноември избори за Конгрес и високите цени на горивата заради войната с Иран, започната от Тръмп заедно с Израел.

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Фишер посочи, че президентът републиканец отдавна храни лоши чувства към украинския си колега Володимир Зеленски, още откакто последният отказа да предостави през 2019 г. доказателства за предполагаеми съмнителни делови отношения на сина на Джо Байдън, Хънтър, в Украйна. В това по думите на геополитическия наблюдател се "корени и антипатията му".

Идните седмици могат да донесат трайни щети, предупреди Фишер, тъй като Украйна зависи почти напълно от САЩ за противовъздушната си отбрана.

Според украински източници временно, необявено прекъсване на данните от американската военна интернет спътникова услуга "Старшийлд", осигурявана от системата на Илон Мъск "Старлинк", е станала причина летателни апарати да загубят връзка, докато са летели със скорост от над 160 км/ч в нощта на вторник срещу сряда.

Това е попречило на прехващането на руски дронове.

"Ако американците наистина спрат "Старшийлд" през следващите две - три седмици, това може да доведе до непоправими щети за украинската отбрана", предупреди Фишер.

Украинските власти вече водят разговори със САЩ и SpaceX за премахване на ограниченията върху "Старшийлд". Паралелно с това се обсъждат и възможни алтернативни комуникационни решения, макар замяната на използваните американски системи да изисква време и допълнителни средства.

Решението за замразяване на санкциите срещу Москва предизвика критики и във Вашингтон. Част от американските законодатели изразиха опасения, че отслабването на икономическия натиск върху Русия може да намали стимулите ѝ за преговори. За това говори днес и Зеленски, който предположи също, че отмяната на съществуващите американски санкции срещу Москва ще "продължи". "За съжаление, отмяната на санкции ще продължи. Смятам, че "дизеловата сделка" е само първата стъпка", заяви Зеленски. По-рано тази седмица украинският президент каза, че се чувства "предаден", и се обърна към европейските си съюзници, като поиска от тях допълнителни 70 млрд. долара, за да се съпротивлява на руската инвазия.

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