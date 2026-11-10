1200 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет разкритикува днес опита за отстраняването му от длъжност чрез процедура по импийчмънт в Конгреса, като заяви, че инициативата е продиктувана от разногласия за водената политика, а не от тежки престъпления или други сериозни нарушения, за които американската конституция предвижда подобна процедура, предаде Асошиейтед прес.

Хегсет определи инициативата като "политически спектакъл, личен манифест, продиктуван от его и озлобление", допълва БТА.

На първия си брифинг в Пентагона от шест месеца министърът предприе публична защита срещу инициативата на отиващия си републикански конгресмен Томас Маси, който настоява за импийчмънт заради действията на Хегсет във връзка с непопулярната война срещу Иран и други военни операции.

"За 250-годишната история на американската република нито един министър на войната или министър на отбраната не е бил подлаган на импийчмънт за провеждането на законни военни операции", заяви Хегсет пред журналисти.

Брифингът беше първият му от май насам, въпреки че американските въоръжени сили продължават да извършват периодични операции срещу Иран, както и смъртоносни удари срещу плавателни съдове в Латинска Америка, заподозрени в наркотрафик.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Маси, републиканец от щата Кентъки, който загуби вътрешнопартийните избори от кандидат, подкрепен от президента Доналд Тръмп, внесе вчера в Камарата на представителите резолюция за импийчмънт на Хегсет.

Инициативата създава предпоставки за оспорвано гласуване за започване на процедура за отстраняването на един от най-видните представители на администрацията на Тръмп. Тя идва след тежкото поражение на републиканците на междинните избори миналата седмица, което мнозина свързват поне отчасти с войната срещу Иран и икономическите ѝ последици.

Резолюцията е съсредоточена основно върху войната срещу Иран, но включва и действията на Хегсет във връзка с американските военни операции в Йемен срещу подкрепяните от Техеран бунтовници хуси, както и във Венецуела.

Според Маси действията на министъра представляват "тежки престъпления и други сериозни нарушения" по смисъла на конституционните основания за импийчмънт, а ръководството му на Пентагона оправдава започването на такава процедура.

Конституцията на САЩ не определя изчерпателно какво попада в понятието high crimes and misdemeanors, поради което преценката кои действия могат да бъдат основание за импийчмънт остава в правомощията на законодателите.

Гласуване в Камарата на представителите може да се състои още до средата на седмицата, което би поставило под натиск републиканците, много от които отдават изборното си поражение на войната срещу Иран. По-нататъшното развитие на процедурата обаче остава неясно.

На пресконференцията Хегсет представи инициативата като атака срещу американските военнослужещи и постигнатите от тях резултати, която според него подкопава действията на въоръжените сили в момент, когато те продължават да изпълняват бойни задачи.

"Това не е патриотизъм. Това е саботаж", заяви министърът.

По думите му инициативата на Маси изпраща послание към противниците на САЩ, включително Иран и наркокартелите, че Вашингтон е готов да наказва собствените си военнослужещи и цивилното си ръководство за успешно провеждане на законни военни операции.

Тръмп застана зад Хегсет, като посочи операцията по залавянето на тогавашния венецуелски президент Николас Мадуро през януари, както и военните действия срещу Иран, за които твърди, че са "унищожили" иранските военноморски и военновъздушни сили.

Въпреки това Иран продължава да нанася удари по американски военни бази в Близкия изток и да нарушава корабоплаването през Ормузкия проток в хода на конфликта, който продължава вече повече от осем месеца. Това допринесе за повишаването на световните цени на петрола.

Вчера Тръмп заяви пред журналисти, че от военна гледна точка войната срещу Иран "на практика е приключила", и повтори многократно изразяваното си убеждение, че Техеран "много би искал да сключи споразумение".

Междувременно Хегсет продължава да защитава начина, по който ръководи американските въоръжени сили.

След реч във Военноморския военен колеж в щата Роуд Айлънд вчера той заяви, че има много политически мотивирани хора, които може да имат съществени разногласия по отношение на политиката, но всъщност оспорват постигнатите успехи.

Министърът добави, че е готов да защитава военните действия, предприети от администрацията на Тръмп, толкова дълго, колкото е необходимо.

Миналата седмица Хегсет публикува и видеозапис в социалните мрежи, в който определи евентуалния импийчмънт като част от "политика на лично унищожаване", като подчерта, че подобен подход няма да успее срещу него.

След публикуването на видеозаписа десетки политически назначени служители в Пентагона разпространиха изображения на Хегсет с надпис "Отстоявай. Бори се. Защитавай републиката".

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че "въпреки заплахите за нагласени политически преследвания от страна на демократите" Хегсет остава "изцяло ангажиран с ръководството на министерството до края на президентския мандат на Тръмп".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.