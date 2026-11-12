Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Войник, охраняващ Гроба на незнайния воин във Вашингтон, е отправил устна забележка към група съветници на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет след церемония по случай Деня на ветераните в Националното гробище "Арлингтън", предаде Асошиейтед прес.

САЩ

На видеозапис се вижда как Хегсет си прави снимки на празните стъпала пред Гроба заедно със съпругата си и трима членове на екипа си. Докато групата приключва със снимките, се чува силен смях, при което войникът, охраняващ паметника, ги смъмря на висок глас, че "всички посетители трябва по всяко време да поддържат атмосфера на тишина и уважение".

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че "докато отбелязваха този тържествен ден, един войник съвсем правилно и с уважение напомни на присъстващите да спазват добрия тон". "Министърът и цялото ведомство винаги са почитали – и винаги ще почитат – саможертвата, която нашите военнослужещи са направили, за да запазят Америка в безопасност", добави той.

Гробът е един от най-почитаните военни мемориали в САЩ. В него са положени останките на неидентифицирани войници от Първата, Втората световна и Корейската война.

Хегсет и екипът му са били в гробището в рамките на по-мащабна церемония за Деня на ветераните, на която присъстваха също президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Инцидентът се случва по-малко от денонощие след като Хегсет на косъм избегна процедура по импийчмънт, инициирана от законодатели в Конгреса, припомня АП.

Военният министър на САЩ за искането на импийчмънта му: Това е саботаж
Виж още Военният министър на САЩ за искането на импийчмънта му: Това е саботаж

Малко след случилото се конгресмен Гуен Мур (демократ, Уисконсин) – заяви, че инцидентът показва "пълната негодност на Хегсет за заемания от него пост".

"Само ден след като на косъм избегна импийчмънт, той демонстрира презрение към нашите военнослужещи, като прояви неуважение към светостта на Гроба на незнайния воин", написа тя в социалните мрежи.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Томи Лий Джоунс избяга от Холивуд и се скри в ранчо в Тексас след тежката загуба на дъщеря си Лайф
Томи Лий Джоунс избяга от Холивуд и се скри в ранчо в Тексас след тежката загуба на дъщеря си
7703
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка Корнер
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка
11999
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие" Бизнес
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие"
18050
Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални умения IT
Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални ...
2438
Мъжът, открил скрита в дома му ренесансова църковна фасада, ще получи награда от 1 милион евро Impressio
Мъжът, открил скрита в дома му ренесансова църковна фасада, ще получи награда от 1 милион евро
16339
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада Trip
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада
2281
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат Вкусотии
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат
2903
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември Zodiac
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември
1936
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3986