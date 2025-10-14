869 Снимки в колаж: AP Photo/Mamyrael/БТА/YouTube

Военен преврат в Мадагаскар след бягството на президента Андри Раджоелина от страната.

Полковник от армията на Мадагаскар, който оглави бунт на войници, присъединили се към антиправителствени протестиращи от поколението Z, заяви, че армията е поела контрола над африканската островна държава, съобщава "Ройтерс".

"Ние поехме властта", обяви полковник Майкъл Рандрианирина по националното радио.

Той добави, че армията разпуска всички институции с изключение на долната камара на парламента, която гласувал импийчмънт на Раджоелина само минути преди неговото изявление.

Малко преди да напусне страната в посока Франция, мадагаскарският президент, срещу когото са протестите, разпусна с указ парламента преди гласуването за отстраняването му от длъжност.

Ден по-рано той отхвърли всякаква възможност за оставка, като призова да бъде спазвана конституцията. Това беше първото му изявление, след като през уикенда военните се присъединиха към протестите.

"Тази стъпка е необходима, за да бъде възстановен редът в нашата страна и да бъде укрепена демокрацията", заяви Раджоелина в социалните мрежи за разпускането на парламента.

Снимка: Getty Images

Избраният през 2018 година и преизбран през 2023 година за петгодишен мандат на избори, бойкотирани от опозицията, държавен глава бе застрашен от вот за отстраняване от длъжност поради "временна неспособност".

Депутати от опозицията заявиха, че са събрали достатъчно подписи за гласуване на извънредно заседание. Те смятат, че президентският пост е овакантен, тъй като според френското радио RFI държавният глава е напуснал Мадагаскар още в неделя на борда на френски военен самолет, пише БТА.

Самият президент пък е с френско гражданство още от 2014 г. и е изведен от френски военни по договорка с Еманюел Макрон.

Мадагаскар е обхванат от несигурност, а демонстрациите продължават вече цяла седмица. Протестите избухнаха след прекъсвания на електро- и водоснабдяването, разочарование от образователната система, високата безработица и масовата бедност.

Мирните демонстрации прераснаха в насилие, при което загинаха най-малко 22 души. Канцеларията на Ражоелина осъди опита за преврат срещу него. Разбунтувала се част от армията обяви, че е поела контрола над сухопътните, въздушните и военноморските сили на страната. Много войници се присъединиха към протестите.

Съгласно конституцията на Мадагаскар, парламентарните избори следва да бъдат произведени от 60 до 90 дни след разпускането на законодателния орган.

