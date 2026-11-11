Потомственият дипломат Александър Дарчиев заема поста във Вашингтон от пролетта на 2025 г.

5358 Снимка: Външно министерство на РФ

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Посланикът на Русия в САЩ Александър Дарчиев почина внезапно на 67-годишна възраст, съобщи руското външно министерство, цитирано от световните агенции.

"Поднасяме най-дълбоките и искрени съболезнования на близките и роднините на Александър Никитич Дарчиев", се казва в съобщение, публикувано в канала в Телеграм на ведомството.

"Голям професионалист, блестящ американист, Александър Дарчиев работеше по едно от най-отговорните направления на руската външна политика", се посочва още в изявлението на Руското външно министерство. Дарчиев е наречен "водещ дипломат, опитен ръководител, добър приятел и наставник".

Говорителят на руското МВнР Мария Захарова уточни, че посланикът е починал в Москва от хронично заболяване и съобщи, че пристигат съболезнования от цял свят.

Президентът Владимир Путин назначи Дарчиев - дългогодишен дипломат, известен в миналото с публичните си критики срещу Запада - за посланик във Вашингтон през март 2025 г., за да води процеса на сближаване с администрацията на президента Доналд Тръмп, което предизвика тревога в Украйна и европейските страни, отбелязват Ройтерс и БТА.

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Дарчиев е роден на 14 май 1960 г. в семейството на дипломата Никита Дарчиев. През 1983 г. се дипломира от историческия факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов".

През 1987 г. в Института за САЩ и Канада към Академията на науките на СССР защитава дисертация на тема "Леволибералните сили в обществено-политическия живот на САЩ, 70-те и 80-те години".

Работи в дипломатическата служба от 1992 година. В периода от 1992 г. до 1997 г. е първи секретар, ръководител на отдел и началник на отдел в звеното за Северна Америка на министерството на външните работи на Русия. През следващите години служи на различни нива в посолството на Русия в САЩ.

На 6 март 2025 г. е назначен за извънреден и пълномощен посланик на Русия в САЩ и за постоянен наблюдател на Русия към Организацията на американските държави във Вашингтон.

През февруари и април 2025 г. именно Дарчиев води руската делегация на консултациите със САЩ в Истанбул.

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