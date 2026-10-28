50 от пострадалите са в критично състояние, а спасителните екипи все още не са разчистили отломките на дерайлиралите вагони

9423 Снимка: Getty Images

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Жертвите на влаковата катастрофа в Испания вече са над 60, а 179 са ранените. Най-малко 50 от пострадалите са в критично състояние. Това съобщиха от регионалното правителство на провинция Кастилия-Ла Манча, цитирано от местните медии. Последните информации сочат, че сблъсъкът между двете пътнически композиции е бил с над 100 километра в час.

Сигналът за инцидента, който стана край град Урда в провинция Толедо, бе подаден в 8.54 часа местно време. Високоскоростният влак AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който е тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, се удари в спрелия на релсите пътнически влак на частния жп оператор Iryo.

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Служители на Гражданската гвардия, които са на мястото на катастрофата, съобщиха, че най-малко четири вагона са се преобърнали. Два от тях са паднали в насип край жп линията. Във влака на частния жп оператор е имало 146 пътници, а в другата композиция -397 души.

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Високоскоростният железопътен транспорт между Мадрид и Андалусия е спрян до второ нареждане, а на гара Аточа и в Севиля са открити центрове за подкрепа на семействата на загиналите и пострадалите.

Причината за тежкия инцидент все още е неизвестна, но първоначалните данни сочат за възможна човешка грешка, според източници от правителството. Предполага се, че причината може да е била, че диспечер от контролния център в Аточа е дал нареждане на машиниста на единия влак да продължи движението, въпреки че на същата линия е имало друг влак и семафорът е светел в червено.

Сигналните системи, инсталирани на релсите, са проектирани да предотвратяват сблъсък на влакове, пуснати в един и същи коловоз.

Снимка: Getty Images

Тези системи предупреждават машиниста, ако пред управляваната от него композиция има друг спрял влак и дори в определени случаи активират автоматичните спирачки. В случая това не се е случило и движещата се с над 100 километра в час композиция на държавния жп оператор се е влязала в задната част на влака на частния превозвач.

Мобилизирани са всички служби за спешна помощ и са уведомени всички близки болници, както в района на Мадрид, така и в Кастилия-Ла Манча, за да започнат да освобождават легла в интензивните отделения и операционните зали. От Националния транфузионен център в испанската столица призоваха всички, които могат да даряват кръв, да го направят.

Премиерът в оставка Педро Санчес обяви, че е шокиран от инцидента и се намира в постоянен контакт с министъра на транспорта. Санчес пътува към мястото на катастрофата.

Всички партии пък преустановиха предизборната си кампания.

Лидерът на правителство в Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия-Пахе съобщи пред испанския вестник SER, че повечето от загиналите са били във високоскоростния влак и че броят на жертвите във влака на Iryo е по-малък.

"За съжаление очаквам броят на жертвите да се увеличи, защото още не сме успели да разчистим отломките от дерайлиралите вагони", добави той. На място се очакват и екипи със служебни кучета, които ще претърсват смазаните вагони за загинали и ранени.

Днешната катастрофа е най-тежкият железопътен инцидент в Испания от 2013 година, когато 78 души загинаха при дерайлиране на влак в северозападната част на страната.

Българското Министерство на външните работи (МВнР) изрази съболезнования за трагичната загуба на човешки животи при железопътната катастрофа в Испания, при която загинаха най-малко 64 души.

"В този момент на скръб изразяваме искрено съчувствие към семействата на жертвите и пожелаваме бързо възстановяване на ранените. Изразяваме солидарност и мислите ни са с народа на Испания", написаха от МВнР в Екс.

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