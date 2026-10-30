Броят на загиналите нарасна до 74 души, а кралят на Испания призова да се вземат предпазни мерки

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Високоскоростният влак на испанския държавен железопътен оператор "Ренфе" се е врязъл в спрялата пред него композиция на частната компания "Ирио" със скорост между 160 и 200 километра в час. Това сочи предварителният доклад за катастрофата, станала в сряда в провинция Толедо, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Над 800 военнослужещи и полицаи продължават да претърсват смачканите вагони на двата високоскоростни влака, ударили се в района на испанския град Урда. Иберийската държава е в тридневен траур, а броят на жертвите продължава да се увеличава. До момента загиналите са 74 души. Въпреки усилията на властите Гражданската гвардия на Испания съобщи, че е получила сигнали за 64 души, които все още са в неизвестност.

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Това е най-смъртоносната железопътна катастрофа в страната от 2013 г. насам. Кралят на Испания Фелипе Шести пък призова за предприемане на мерки, които да предотвратят нова подобна трагедия на релсите.

Досега е извършена аутопсия на 49 тела, установена е самоличността на петима от загиналите - три жени и двама мъже, съобщи Естер Падиля, говорителка на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, пред испанската обществена телевизия ТВЕ.

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Не е ясно колко от обявените за изчезнали са сред загиналите, чиято самоличност все още не е установена.

Снимка: Getty Images

Трагедията отново постави на дневен ред въпроса за безопасността и поддръжката на испанската високоскоростна железопътна мрежа, най-обширната в Европа.

Сблъсъкът е станал, след като няколко влака са били спрени автоматично заради повреда в системата за автоматична сигнализация, след което управлението на движението е поел централният контролен център в Мадрид. Влак на държавната компания "Ренфе" е получил разрешение да продължи движението си, въпреки че пред него е имало спрял влак на частния оператор "Ирио", съобщи министърът на транспорта Оскар Пуенте.

Снимка: Getty Images

Аудиозаписи на разговорите между диспечерите в контролния център и машинистите, получени от в. "Ел Паис", показват, че диспечер е разрешил на влака на "Ренфе" да продължи по маршрута си с нормална скорост. По думите на Пуенте това е било в нарушение на протокол, който предвижда при подобни обстоятелства влаковете да се движат със скорост не по-висока от 40 км/ч.

Записите показват също, че диспечерът е разрешил на влака на "Ренфе", превозващ 379 пътници и седем служители, да продължи движението си, въпреки че според протокола първо е трябвало да бъде пуснат предният влак на "Ирио", в който са пътували 147 пътници и петима служители.

Снимка: Getty Images

"Последователността от технически неизправности, дадени инструкции и предприети действия в крайна сметка е довела до сблъсъка, при липсата на необходимите предпазни механизми", се посочва в предварителния доклад на Независимия орган за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти (AITAT).

Според оценката на органа влакът на "Ренфе" се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч. в момента на сблъсъка.

От AITAT уточниха, че точната скорост на влака ще може да бъде установена едва след извличането на данните от черната му кутия.

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