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Високоскоростен влак на френския железопътен оператор "Уиго" (Ouigo) заседна днес в тунел в испанската провинция Толедо заради повреда в електрозахранването, само ден след тежката железопътна катастрофа край град Урда, при която загинаха най-малко 69 души, съобщи в. "Ла Расон".

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Влакът, пътуващ по маршрута Мурсия - Валядолид през Мадрид, спрял внезапно след скъсване на контактната мрежа, което прекъснало електрозахранването му.

Пътниците останали на тъмно и без климатизация, след като екипажът изключил основното осветление и климатичната система, за да пести електроенергия до пристигането на спасителните екипи. Заради повредата не е било възможно да се използват тоалетните или да се отварят вратите.

Пътник, публикувал видеозапис в социалните мрежи, определи ситуацията като "зловеща шега" предвид трагедията от предишния ден. По думите му във влака царяло "напрегнато спокойствие", но пътниците запазили самообладание.

От "Уиго" съобщиха, че пътниците за Сеговия и Валядолид ще продължат пътуването си с автобуси. Компанията обяви възможност за възстановяване на стойността на билетите и допълнително обезщетение в размер на 200% от цената им за засегнатите пътници.

Междувременно днес бе потвърдено, че сред загиналите при вчерашния сблъсък на два високоскоростни влака край град Урда е и 59-годишната бивша испанска министърка на труда и социалната икономика Фатима Баньес. Тя заемаше министерския пост от 2011 г. до 2018 г. и ръководеше провеждането на противоречивата реформа на трудовото законодателство през 2012 г.

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Смъртта ѝ бе потвърдена от Испанската конфедерация на работодателските организации, чиято фондация Баньес оглавяваше, предаде БТА.

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