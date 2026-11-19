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Депутатите от Държавната дума на Русия одобриха на първо четене законопроект за глоби "за дискредитиране на традиционните ценности". Мнозина, дори в Русия, биха са затруднили да изредят що за ценности са това, но в закона те са изброени. И така, списъкът с "традиционните руски духовно-морални ценности" е фиксиран в указ, подписан от президента на Руската федерация Владимир Путин през ноември 2022 г.

В документа се посочва, че "към традиционните ценности се отнасят животът, достойнството, правата и свободите на човека, патриотизмът, гражданското съзнание, служенето на Отечеството и отговорността за неговата съдба, високите нравствени идеали, здравото семейство, съзидателният труд, приоритетът на духовното пред материалното, хуманизмът, милосърдието, справедливостта, колективизмът, взаимопомощ и взаимното уважение, историческата памет и приемственост между поколенията, единство на народите на Русия".

Целта на документа е засилване на контрола върху съдържанието в социалните мрежи и онлайн услугите. Собствениците на платформи ще бъдат задължени да ограничават достъпа до съдържание, ако Министерството на културата на Русия го признае за "дискредитиращо" или откаже издаването на разрешение за разпространение.

Административните дела за разпространение на материали ще се завеждат от Министерството на културата, а тези за неизпълнение на изискванията за премахване - от надзорния оран "Роскомнадзор".

Законопроектът предвижда глоби за разпространение на "дискредитиращо" съдържание: за граждани (както е посочено от Държавната дума, от собствениците на социални мрежи, а не потребителите) - до 10 хиляди рубли (около 110 евро); за длъжностни лица - до 100 хиляди рубли (около 1105 евро); за юридически лица - до 700 хиляди рубли (около 7 740 евро).

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Глобите за неизпълнение на разпореждането на "Роскомнадзор" за премахване на материали ще достигат до 20 хиляди рубли (221,16 евро) за физически лица, до 200 хиляди рубли (2 211,64 евро) за длъжностни лица и до един милион рубли (11 058,19 евро) за юридически лица.

Новите правила ще влязат в сила от 1 март 2027 г.

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