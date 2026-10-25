Американският президент гласува предварително в Уест Палм Бийч, критикува демократите и заяви, че ще след края на войната САЩ ще развиват бизнес с Русия и Украйна

7067 Снимка: БТА/AP

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп гласува в Уест Палм Бийч за междинните избори, придружен от първата дама Мелания Тръмп. След гласуването Тръмп критикува демократите, като ги обвини в широко разпространена корупция в няколко щата и градове, съобщиха местните медии.

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Междинните избори за Конгреса на САЩ ще се проведат на 3 ноември, но гласуването може да се извърши предварително - както лично, така и по пощата.

Тръмп заяви, че след приключването на войната САЩ възнамеряват да развиват бизнес както с Русия, така и с Украйна. При това той припомни споразумението с Киев относно полезните изкопаеми, чиято стойност оцени на един трилион долара.

Тръмп обясни сключването на тази сделка с факта, че администрацията на Байдън, според него, е предоставила на Украйна военно оборудване на стойност 350 млрд. долара.

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При това президентът на САЩ заяви, че предишната администрация е могла просто да поиска от Европейския съюз да заплати тази помощ. Според него европейците биха се съгласили, ако били помолени. Тръмп добави, че се чувства глупаво, защото тази възможност не е била използвана.

В заключение той отново подчерта, че разчита на икономическо сътрудничество на САЩ с двете страни след края на войната.

"Бих искал да се върнем към нормалния живот, когато Русия и Украйна сключат споразумение, и тогава ще можем да правим бизнес и с двете страни. Знаете ли, сключих сделка с Украйна, за да получа достъп до техните природни ресурси — полезни изкопаеми на стойност до 1 трилион долара.

А всичко това е така, защото Байдън им предостави оборудване на стойност 350 млрд. долара. Тогава казах: "Знаете ли, чувствам се глупаво, защото всичко, което трябваше да се направи, беше просто да ги помолим, и те щяха да платят". Имам предвид, че Европейският съюз щеше да плати. В останалото — нямам какво да добавя, освен че след края на тази война, предполагам, ще поддържаме отношения както с Украйна, така и с Русия", — каза той.

На въпроса на журналистите за евентуално посещение в Украйна Мелания Тръмп отговори: "Ще видим". Доналд Тръмп добави, че подобно пътуване може да се състои.

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