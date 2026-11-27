Във верижния удар на А1 са участвали 23 леки коли, шест микробуса и осем камиона

672 Скрийншот: YouTube/Blick

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Десет души бяха ранени при верижна катастрофа в Швейцария, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Швейцарската полиция заяви, че 37 превозни средства са се сблъскали рано тази сутрин на автомагистрала А1 в района на Цюрих.

Според полицията в катастрофата са участвали 23 леки автомобила, шест микробуса и осем камиона. Повечето превозни средства е трябвало да бъдат изтеглени от мястото на произшествието.

Точната причина за катастрофата все още не е установена, но полицията посочи, че по време на произшествието пътните условия са били зимни. Предполага се, че може да е имало заледяване по шосето.

На място има полиция и спасителни екипи. Очаква се платното на автомагистралата в посока Санкт Гален да остане затворено до тази вечер.

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Верижна катастрофа с много превозни средства - най-тежкият инцидент в историята на България, стана на 10 ноември на 289-ия километър от магистралата в района на пътен възел "Зимница".

Там се сблъскаха 86 превозни средства, от които десетки камиони. 11 души загинаха на място, над 50 бяха ранени, а впоследствие починаха още двама.

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