Верижна катастрофа с 37 превозни средства затвори заледена магистрала в Швейцария, има ранени
Във верижния удар на А1 са участвали 23 леки коли, шест микробуса и осем камиона
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Десет души бяха ранени при верижна катастрофа в Швейцария, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Войната по пътищата
Швейцарската полиция заяви, че 37 превозни средства са се сблъскали рано тази сутрин на автомагистрала А1 в района на Цюрих.
Според полицията в катастрофата са участвали 23 леки автомобила, шест микробуса и осем камиона. Повечето превозни средства е трябвало да бъдат изтеглени от мястото на произшествието.
Точната причина за катастрофата все още не е установена, но полицията посочи, че по време на произшествието пътните условия са били зимни. Предполага се, че може да е имало заледяване по шосето.
На място има полиция и спасителни екипи. Очаква се платното на автомагистралата в посока Санкт Гален да остане затворено до тази вечер.
Верижна катастрофа с много превозни средства - най-тежкият инцидент в историята на България, стана на 10 ноември на 289-ия километър от магистралата в района на пътен възел "Зимница".
Там се сблъскаха 86 превозни средства, от които десетки камиони. 11 души загинаха на място, над 50 бяха ранени, а впоследствие починаха още двама.