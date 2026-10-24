Правителството препоръчва домакинствата да имат запаси за 72 часа при природни бедствия, кибератаки или други сериозни извънредни ситуации

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Британското правителство призова гражданите да поддържат запаси от храна и вода, достатъчни за три дни, за да могат да се справят при сериозна извънредна ситуация. Препоръката е част от кампанията "Бъди готов" (Be Ready), насочена към подготовката на домакинствата за природни бедствия, кибератаки и заплахи от враждебни държави.

Властите съветват хората да съхраняват по три литра вода на човек дневно за пиене, или общо девет литра за 72 часа. Необходимо е да се предвиди допълнително количество за готвене и миене, както и достатъчно храна за три дни.

Сред препоръчителните запаси са още одеяла, пари в брой, аптечка за първа помощ, фенерче с батерии и радио с ръчно задвижване, което приема FM станции.

Министърът по въпросите на сигурността Дан Джарвис заяви, че хората, които имат възможност, трябва да следват препоръките. По думите му става дума за "прости стъпки за подготовка за ежедневни извънредни ситуации", които могат да помогнат за устойчивостта на страната.

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Министърът на отбраната Уес Стрийтинг предупреди и за заплахата от "тероризъм, спонсориран от държави", насочен срещу критичната инфраструктура. Той посочи Русия и други враждебни сили като потенциални източници на подобни заплахи.

Кампанията се провежда преди зимния сезон на бурите. През януари бурята "Горети" остави десетки хиляди домакинства без електричество в части от Мидландс, Югозападна Англия и Уелс, като скоростта на вятъра достигна близо 160 км/ч.

Препоръчителният списък за запасяване на Великобритания Снимка: beready.campaign.gov.uk

Сред опасенията на властите е и възможното влияние на силно явление Ел Ниньо върху времето през 2027 г. То може да доведе до нови температурни рекорди и непредвидими метеорологични условия, които да засегнат световните доставки на храни и енергия.

Препоръките бяха публикувани и на фона на временното спиране на работата на 32 британски правителствени уебсайта като предпазна мярка заради открита уязвимост в програмния език PHP, използван от милиони сайтове по света.

Подобни препоръки за подготовка при сериозни прекъсвания вече са въведени и във Франция, Ирландия и Нидерландия. Британската кампания ще бъде подкрепена с рекламни послания в социалните мрежи и по радиото.

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