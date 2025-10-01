Седем мъже получиха присъди от 12 до 35 години затвор във Великобритания за изнасилвания, извършвани в продължение на пет години, над две момичета, превърнати от тях в сексуални робини, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Британия

Агенцията отбелязва, че това само един от поредица подобни случаи, които разтърсиха напоследък Обединеното кралство.

"Тези две момичета са били изключително уязвими, те са били препредавани от ръка на ръка за сексуални цели, малтретирани, унижавани, оскърбявани", каза съдия Джонатан Сийли от съда в английския град Манчестър. Тарторът на групата Мохамед Захид, родом от Пакистан, получи най-тежката присъда и бе осъден на 35 години затвор.

Той продавал дамско бельо на пазар в Рочдейл, Северна Англия, и примамвал тийнейджърки с обещания за алкохол или наркотици в замяна на секс.

На съдебния процес, който приключи днес, 50-годишният Касир Башир беше осъден задочно на 29 години затвор, след като изчезна преди процеса, а 67-годишният Мущак Ахмед беше осъден на 27 години. Четиресет и четири годишният Мохамед Шахзад и 49-годишният Нахим Акрам получиха по 26 години затвор, 39-годишният Рохиз Хан получи 19 години, а 41-годишният Нисар Хюсеин получи 12 години затвор.

Разбиха педофилска група във Франция, арестуваха 55 мъже, единият скочи от третия етаж
Виж още Разбиха педофилска група във Франция, арестуваха 55 мъже, единият скочи от третия етаж

Жертвите са били на 13 години, когато престъпленията срещу тях са започнали. Те са извършвани между 2001 и 2006 г.

Напоследък британската общественост бе разтърсена от поредица случаи, при които в продължение на десетилетия в няколко английски града групи мъже, предимно от пакистански произход, са извършвали посегателства над непълнолетни момичета, повечето от които бели и в неравностойно социално положение.

Над сто мъже вече са осъдени, жертвите се оценяват на няколко хиляди, а британската полиция и социалните служби бяха остро критикувани за това, че не са успели да ги защитят.

ИЗБРАНО
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите Лайф
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
16156
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители Корнер
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители
11952
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
4553
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
4880
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
1943
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
3066
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
2298
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка Вкусотии
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка
1408
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
4536
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
632