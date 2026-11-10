41-годишният мъж е бил задържан в района на град Глостър

7783 Снимка: AП/Alberto Pezzali

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Високопоставен военнослужещ от американската армия е арестуван във Великобритания по подозрение, че е оказвал съдействие на руското разузнаване, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс и БТА.

Мъжът, който е 41-годишен, е бил задържан в района на град Глостър в Западна Англия и остава в ареста в полицейски участък в Лондон.

Американският военнослужещ е арестуван по подозрение за нарушаване на чл. 1 и чл. 3 от британския Закон за националната сигурност, които се отнасят до придобиване или разкриване на защитена информация и подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба.

Полицията уточни, че държавата, с която са свързани обвиненията, е Русия.

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"Този важен арест е свързан с обвинения в шпионаж, които предизвикват изключително сериозна загриженост от страна на САЩ и нашите съюзници", заяви директорът на ФБР Каш Пател.

Бригаден генерал Шон Стинчън, който е начело на Командването за контраразузнаване на армията на САЩ, на свой ред каза: "Предполагаемото поведение на старши военнослужещ, на когото е била поверена чувствителна по естество информация, е отрезвяващо напомняне, че вътрешните заплахи са реални и постоянни".

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