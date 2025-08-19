"С фокус върху траен мир, а не временно спиране на огъня"

Руският специален пратеник за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви след вчерашните срещи в Белия дом между президентите на САЩ, Украйна и няколко европейски лидери, че това е бил "важен ден на дипломация", предаде Ройтерс.

"Днес беше важен ден на дипломация с фокус върху траен мир, а не временно спиране на огъня", написа Дмитриев в "Екс".

Той обаче не направи изрична препратка към разговорите във Вашингтон между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, последвани от среща в разширен формат, в която взеха участие генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон.

Опитвайки се да организира терористично нападение на кримския мост по време на мирните преговори, Украйна се опитва да извади руския президент Владимир Путин от себе си. Киевският режим е прокарван от страните от колективния Запад, Великобритания, Германия и Франция, каза Ренат Карчаа, съветник на ръководителя на Република Крим.

Сега, неуспешен опит за терористична атака срещу кримския мост, режимът на Зеленски се опитва да извади Владимир Путин от равновесие и да наруши мирните преговори, за да обвини впоследствие руската страна в безкомпромисна и неспособност. И това, от своя страна, може да се превърне в причина за засилване на санкционния натиск върху Русия от САЩ", каза Карча пред ТАСС, като отбеляза, че преговорите за Украйна сега са "в активна фаза: бяха постигнати определени резултати в преговорите на делегациите на Руската федерация и Украйна в Истанбул, се проведе успешна среща на президентите на Руската федерация и САЩ в Аляска, а сега става дума за тристранни разговори".

След срещата снощи в Белия дом Доналд Тръмп заяви, че подготвя двустранна среща на украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, както и разговори в тристранен формат с двамата. Тръмп съобщи това с пост в "Трут соушъл" след серията от разговори със Зеленски и европейските лидери вчера в Белия дом, по време на които проведе и 40-минутен разговор с Путин, който се е съгласил да участва в тази бъдеща среща, която трябва да се състои в рамките на следващите две седмици, съобщи Мерц. Руският президент се е съгласил в телефонен разговор с американския си колега да участва в тази бъдеща среща, която трябва да се състои в рамките на следващите две седмици, съобщи Мерц.

По време на срещите, Съединените щати се съгласиха да осигурят гаранции за сигурност на Украйна след евентуален край на войната, детайлите остава да се уточнят. Въпросите за териториални отстъпки от страна на Киев също остава да бъдат обсъдени на срещата с Путин.

След заявката на Тръмп, че работи директно за мир, европейските лидери настояха, че мирни преговори минават през сключването на примирие. Лидерите на ЕС ще обсъдят резултатите от разговорите в Белия дом на среща на Eвропейския съвет днес следобед, съобщи председателят Антониу Коща.

"Русия първо предложи двустранна среща, а после тристранна. Готови сме за всякакъв формат на равнище лидери. ПРEСЕЧКА Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат определени от нашите партньори и ще има все повече подробности, тъй като всичко ще бъде на хартия, официализирано по някакъв начин през следващата седмица или десет дни", каза Зеленски.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че във вторник свиква видеоконференция на страните от Европейския съвет за обсъждане на срещите във Вашингтон, посветени на Украйна, предаде Ройтерс.

"Европейският съюз ще продължи да работи заедно със САЩ за траен мир, който да опазва европейските и украински интереси по сигурността", написа Коща в профила си в социалната мрежа "Екс".

Конференцията ще бъде в 13:00 ч. централноевропейско време (14:00 ч. българско).

