По-рано президентът на Украйна заяви, че търговията в пристанищата на страната е застинала и призова международната общност да предприеме незабавни стъпки, за слагане на край на руската блокада, което да позволи да се придвижат доставките на пшеница, за да се предотврати световна продоволствена криза, предаде Ройтерс.

Володимир Зеленски направи тези коментари, след като разговаря с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, който беше на посещение в Одеса - голямо пристанище на Черно море, от което се изнасят селскостопански продукти.

"За първи път от десетилетия в Одеса няма редовно движение на търговския флот, няма рутинна пристанищна работа. Това вероятно не се е случвало в Одеса от Втората световна война", каза Зеленски в свое видеообръщение. "И това е удар не само срещу Украйна. Без нашия селскостопански износ десетки държави в различни части на света вече са на ръба на недостига на храни. И с течение на времето ситуацията може да стане, честно казано, плашеща", добави той.

"Трябва да бъдат предприети незабавни мерки за разблокиране на украинските пристанища за износ на пшеница", написа по-рано Зеленски в своя канал в "Телеграм".

⚡️Zelensky in his WWII victory day speech: 'We won then. We will win now.'



“We will never forget what our ancestors did in World War II, which killed more than eight million Ukrainians,” said President Zelensky.



“Very soon, there will be two Victory Days in Ukraine,” he added. pic.twitter.com/4nDmY7bDPS