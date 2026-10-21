Това е 18-та екзекуция в щата от началото на годината

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Във Флорида бе изпълнена смъртната присъда на 77-годишен мъж, постановена за убийството на заместник-шериф преди четири десетилетия, предаде Асошиейтед прес.

Това бе 18-ата екзекуция в южния американски щат от началото на тази година.

Тя се вписва в политиката на губернатора републиканец Рон Десантис на активно прилагане на най-тежкото наказание по време на последния му мандат на поста, отбелязва АП.

Уилям Рийвс бе обявен за мъртъв в 18:12 ч. вчера (1:12 ч. българско време днес), след като му бе поставена инжекция с три вида препарати в щатския затвор на Флорида близо до град Старк, съобщава БТА.

Ветеранът от Виетнамската война е бил осъден на смърт за предумишлено убийство при утежняващи вината обстоятелства за това, че застрелял заместник-шериф на 23 септември 1986 г.

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Рийвс е осмият човек на възраст над 70 години, екзекутиран във Флорида тази година. Този факт подчертава тенденцията към застаряване на осъдените на смърт в САЩ.

Повече от половината екзекуции в САЩ тази година са били извършени именно във Флорида - 18 от общо 32, посочва АП. Миналата година в щата имаше 19 изпълнения на смъртни присъди - повече от когато и да било.

Този рекорд ще бъде изравнен, ако планирана за следващия месец екзекуция бъде извършена.

Губернатор Десантис, който напуска поста през януари след два мандата, заяви, че целта му е да въздаде справедливост за семействата на жертвите, които десетилетия наред са чакали изпълнението на смъртните присъди.

Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди - най-много от 2009 г., когато броят им е бил 52.

Първата за тази година екзекуция в страната бе на 28 януари в Тексас.

Само преди дни полемиката за смъртната присъда и за начина на ефективното й изпълнение излезе на дневен ред, след като осъдената за убийство Криста Спайк оцеля от две смъртоносни инжекции. Първата от 200 г. жена, подложена на екзекуция, оцеля, беше спасена в болницата и вече е върната в затвора.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те щата на САЩ. Три други - Калифорния, Орегон и Пенсилвания, спазват мораториум върху екзекуциите по заповед на губернатора, посочва Франс прес.

Освен САЩ, Япония е другата държава от Г-7, където има екзекуции.

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