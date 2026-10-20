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Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не одобри доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" за Украйна, съобщи в. "Вашингтон пост", цитиран от Ройтерс.

Русия - Украйна

Според информация на изданието министърът на отбраната Пийт Хегсет до този момент не е одобрил доставката на ракети за Украйна от други страни.

Той не е блокирал тази доставка, но не е завършил и необходимите процедури за нейното одобрение, уточнява "Вашингтон пост", добавя БТА.

Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон.

Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите "Пейтриът", използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани.

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