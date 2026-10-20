Снимка: БТА
"Вашингтон пост": Администрацията на Тръмп бави одобрението на ракети "Пейтриът" за Украйна
Пийт Хегсет не е блокирал тази доставка, но не е завършил и необходимите процедури за нейното одобрение, уточнява
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Администрацията на американския президент Доналд
не одобри доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" за Украйна, съобщи в. "Вашингтон пост", цитиран от Ройтерс. Тръмп
Според информация на изданието министърът на отбраната
до този момент не е одобрил доставката на ракети за Украйна от други страни. Пийт Хегсет
Той не е блокирал тази доставка, но не е завършил и необходимите процедури за нейното одобрение, уточнява "Вашингтон пост", добавя БТА.
Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон.
Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите
, използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани. "Пейтриът"
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.