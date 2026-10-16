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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води разговори с Москва и Пекин за ядрено разоръжаване на страните с най-големи запаси от ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия на Путин

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира Русия разполага с най-голям запас от ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай. САЩ изпреварват Русия по брой на намиращите се на въоръжение ядрени бойни глави.

В интервю за телевизия"Нюзмакс" Тръмп заяви, че очаква Китай "да догони" САЩ в рамките на следващите пет години.

"Всичко това е срамно, защото бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно. Но ние всъщност разговаряме с Русия за това, говорим и с Китай за ядрено разоръжаване, заяви Тръмп пред медията.

"Нюзмакс" съобщи, че Тръмп е разговарял с китайския президент Си Цзинпин за ядреното разоръжаване.

Американският президент прави това изявление няколко месеца след изтичането на срока на действие на договора за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия (Нов СТАРТ) тази година.

Подписаният през 2010 г. договор Нов СТАРТ предвиждаше еднократно удължаване на срока му с пет години. То беше договорено от бившия президент на САЩ Джо Байдън и руския президент Владимир Путин.

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Всяко ново удължаване би изисквало решение на изпълнителната власт за доброволно продължаване на действието на заложените в договора ограничения, отбелязва Ройтерс.

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