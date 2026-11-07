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Шаманът Артур Цибиков от Ангарск, Иркутска област, който наскоро е обявен за върховен шаман на Русия, възнамерява да организира масово жертвоприношение и в рамките на една година, започвайки от ноември 2026 г., да убие 60 камили. Той вече е правил подобно нещо през 2019 г., когато шамани са изгорили пет камили "за укрепване на Русия". Цибиков обяснява и новото жертвоприношение с интересите на Русия: той разчита, че убиването на животните ще помогне на войските на Руската федерация да победят във войната. Шаманите от други региони не са съгласни с него, а защитници на животните призовават да бъде подведен под административна или наказателна отговорност, пише изданието "Люди Байкала".

Русия на Путин

53-годишният Цибиков планира да стартира "маратон" (така той нарича цикъла от жертвоприношения) от този ноември. Той иска да принася в жертва по пет камили всеки месец в продължение на една година.

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Според Цибиков жертвоприношенията ще помогнат да се "премахнат негативните енергии и всякакви проблеми" в Русия. "Трябва да им дадем възможност да благодарим на нашите предци-богове за това, че живеем тук и разбираме малко", казва Цибиков във видеообръщение.

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Шаманът от Ангарск сравни своя бъдещ "маратон" с Олимпиада: "Всички предци-богове ще дойдат, ще ги нахраним, ще седнем с тях, ще си поговорим, ще ги помолим за прошка". Цибиков нерича жертвоприношенията "голяма, сериозна работа".

В края на 2023 г. Цибиков е извършил ритуал, за да може Владимир Путин да спечели президентските избори. През 2024 г. Артур обясни смъртта на Алексей Навални с това, че той "разклащал лодката" и бил "ликвидиран от висшите сили".

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