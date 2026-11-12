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Въоръжен обир на луксозния бижутериен бутик "Де Бирс" (De Beers) бе извършен посред бял ден в сърцето на Париж, като нападателите задигнаха скъпоценности за стотици хиляди евро, съобщава телевизия France24.

Нападението се е разиграло около 11:15 часа местно време в четвъртък на прочутата с ювелирните си магазини улица "Рю дьо ла Пе", в непосредствена близост до площад "Вандом", след което извършителите са избягали с мотоциклети.

По данни на разследващите, цитирани от френските медии, в удара са участвали четирима заподозрени, въоръжени с автоматични пушки.

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Нападателите, облечени в черно и с предпазни каски на главите, са нахлули в търговския обект и са прибрали скъпите експонати само за броени минути, заяви на мястото представителят на полицейския синдикат "Алианс" Фабиен Богаис.

Разпространени видеозаписи показват как въоръжените мъже се движат по тротоара преди обира, а минути по-късно се оттеглят с висока скорост с моторите си.

Paris : une bijouterie De Beers braquée, le butin estimé «au minimum à un million d’euros» Le diamantaire De Beers braqué à Paris ce matin par des hommes armés https://t.co/FtzHtRJgs2 — BFM (@BFMTV) November 12, 2026 https://t.co/woScDvbxO8 https://t.co/5SWrZssWZ9 — REF_INFO (@REF_INFO24) November 12, 2026

От парижката полиция уточниха, че обирджиите са използвали оръжието за заплаха, но не са откривали огън, и на място няма пострадали граждани или служители.

Говорител на "Де Бирс Груп" потвърди за инцидента пред "Асошиейтед прес" и подчерта, че няма сериозно наранени, а на екипа на магазина се оказва психологическа подкрепа.

Бутикът остава временно затворен за клиенти, за да се даде възможност на криминалистите да съберат улики, като точната стойност на откраднатите скъпоценности все още се изчислява от експерти.

Френските органи на реда провеждат мащабна операция по издирването на нападателите.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.