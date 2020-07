Въоръжен мъж похити автобус в украинския град Луцк и взе пътниците за заложници. Заложническата драма продължава вече часове, като в началото самоличността на похитителя не беше известна, но по-късно той сам се е обадил в полицията и се е представи.

"В Луцк е завзет автобус със заложници. В него има около 20 души. Престъпникът заяви, че е въоръжен и че е сложил експлозиви в автобуса. Взелият заложници мъж се обадил в полицията в 09:25 ч. и се представил под името Максим Плохой", написа във Фейсбук украинският заместник-министър на вътрешните работи Антон Герашченко.

Той заяви също, че по-рано в интернет е била публикувана книгата "Философия на престъпника" с автор Максим Плохой, в която авторът описва своите преживявания в затвора и житейските си възгледи.

Терористът публикува своите искания в Туитър, съобщиха украински медии, цитирани от БТА. По-късно обаче той беше закрит. Но в аудиозапис с негова снимка, разпространен в мрежата, той се обявява срещу системата на управление в страната и иска ръководителите на съдилищата, министерствата, прокуратурата, парламента и Църквата да запишат и да публикуват в YouTube видеоклип, в който да заявят, че са терористи.

Районът, в който се намира автобуса, е изцяло блокиран от властите, включително с бронирани машини.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че следи ситуацията.

"Чули са се изстрели, на автобуса са нанесени повреди", написа Зеленски във Фейсбук, като добави, че се предприемат мерки за решаване на ситуацията без жертви.

