В църква в Алабама вчера вечерта е имало стрелба, при която са загинали двама души, а един е бил ранен, съобщиха от полицията. Заподозреният за стрелбата е бил задържан, информира Асошиейтед прес.

Полицията съобщи, че стрелбата е станала в епископалната църква "Сейнт Стивънс" във Веставия Хилс, предградие на Бирмингам. В изявление на властите се казва, че са получили обаждане, в което се съобщава за действащ стрелец в църквата, и са се втурнали към мястото на инцидента.

Полицията е потвърдила, че няколко души са били простреляни. В изявлението се казва, че има задържан заподозрян, но не се идентифицира лицето, нито се посочват подробности за случилото се.

Alabama @GovernorKayIvey said, “This should never happen — in a church, in a store, in the city or anywhere.” ⁦She signed permitless carry into law this year, eliminating background check and training requirements to carry loaded handguns in public. https://t.co/C2g6PYhGz6

Полицията съобщи, че на мястото на инцидента са пристигнали множество служители на правоприлагащите органи, както и екипи на спешна помощ, и че повече информация ще бъде предоставена по-късно.

Mass shooting in a church in a suburb of Birmingham, Alabama this evening. I can’t even pray anymore for this continued violence because it’s not on God to do something. It’s on us. https://t.co/GcCZ9E5iXK