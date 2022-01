Няколко души бяха ранени, след като въоръжен мъж откри стрелба в университетски кампус в Хайделберг, Германия, съобщи Mirror.

По данни на полицията той нахлул в зала за лекции с дълго оръжие и стрелял по няколко от присъстващите. Според властите нападателят вече е мъртъв.

Полицаи и спасители са на мястото, районът е отцепен и се провежда мащабна полицейска операция. Гражданите са били помолени да избягват кампуса.

Many feared dead, scores injured as gunmen open fire on students at Neuenheimer Feld, Heidelberg....Click to read more... https://t.co/7hu4l6FTNc