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Ракът на белия дроб, с който бе диагностициран наскоро папа Лъв XIV, и последвалата операция са променили начина, по който католиците приемат неговото здраве и папство, заяви днес ръководителят на външната политика на Светия престол архиепископ Пол Ричард Галахър, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Това донякъде променя правилата на играта", каза пред журналисти на събитие в Рим секретарят на Ватикана за отношенията с държавите.

Снимка: БТА

На 13 октомври част от белия дроб на папата беше премахнат по оперативен път. Докторите заявиха, че ракът е локализиран и не се разпростира, като папата няма нужда от допълнително лечение, припомня Ройтерс.

Галахър заяви, че предвид относително младата възраст за папа на Лъв и неговото физическо състояние, някои католици вече го сравняват със Супермен.

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Болестта показа, че Лъв е "беден смъртен като всички хора", заяви архиепископът.

Галахър засегна и скорошното локално примирие с цел достъп на помощ до контролирания от Русия украински град Олешки. Той заяви, че макар Лъв XIV да е говорил наскоро както с президента на Русия Владимир Путин, така и с украинския му колега Володимир Зеленски, не вярва, че Ватикана е изиграла роля в уреждането на примирието.

"Не мисля, че бяхме ние", каза Галахър.

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