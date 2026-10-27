Болестта показа, че Лъв е "беден смъртен като всички хора", заяви Пол Ричард Галахър

2286 Снимка: БТА/АП

Чуйте статията:

Ракът на белия дроб, с който бе диагностициран наскоро папа Лъв XIV, и последвалата операция са променили начина, по който католиците приемат неговото здраве и папство, заяви днес ръководителят на външната политика на Светия престол архиепископ Пол Ричард Галахър, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Това донякъде променя правилата на играта", каза пред журналисти на събитие в Рим секретарят на Ватикана за отношенията с държавите.

Снимка: БТА

На 13 октомври част от белия дроб на папата беше премахнат по оперативен път. Докторите заявиха, че ракът е локализиран и не се разпростира, като папата няма нужда от допълнително лечение, припомня Ройтерс.

Галахър заяви, че предвид относително младата възраст за папа на Лъв и неговото физическо състояние, някои католици вече го сравняват със Супермен.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Болестта показа, че Лъв е "беден смъртен като всички хора", заяви архиепископът.

Галахър засегна и скорошното локално примирие с цел достъп на помощ до контролирания от Русия украински град Олешки. Той заяви, че макар Лъв XIV да е говорил наскоро както с президента на Русия Владимир Путин, така и с украинския му колега Володимир Зеленски, не вярва, че Ватикана е изиграла роля в уреждането на примирието.

"Не мисля, че бяхме ние", каза Галахър.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.