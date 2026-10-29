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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил писмо до един от най-влиятелните хардлайнери в Иран - председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи, в опит да поднови мирните преговори между двете страни, съобщи "Уолстрийт джърнъл", като се позова на служители на администрацията във Вашингтон.

САЩ - Израел - Иран

Писмото до Резаи, който бе най-дългогодишният командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция преди да оглави Висшия съвет, е изпратено по указание на президента Доналд Тръмп. С него вицепрезидентът на САЩ е искал да провери дали Техеран и Вашингтон могат да намерят достатъчно общ език, за да убедят Тръмп да не дава окончателна заповед за кратка, интензивна атака срещу Иран през следващите седмици.

В разговор с репортери в сряда вечерта американският държавен глава заяви, че одобрява опита на Джей Ди Ванс за осъществяване на контакт. "Те се нуждаят от помощ с медицински консумативи и различни неща. Той ме попита какво мисля. Казах: "Ако искате да го направите, добре", добави Тръмп.

"Уолстрийт джърнъл" обаче уточнява, че писмото на Ванс и последвалите дискусии между американски и ирански представители не включват подробности за мирно предложение, а се фокусират върху възможна рамка за преговори. 

Вицепрезидентът на САЩ подкрепя войната с Иран, но изразява резерви относно нейното удължаване.

Междувременно Мохсен Резаи се срещна онзи ден с върховния лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто през март наследи убития си при американско-израелските удари през февруари баща - аятолах Али Хаменей.

Срещата бе ден след преговорите в Техеран с представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан.

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