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Около 4,4 милиона избиратели в Словакия ще гласуват на днешните местни избори в страната, предават ДПА и БТА. Агенцията отбелязва, че вотът се разглежда като барометър на общественото настроение преди следващите парламентарни избори, които трябва да се произведат най-късно до септември 2027 г.

Трипартийната коалиция на левия популистки премиер Роберт Фицо може потенциално да загуби парламентарното си мнозинство. Но анкетите също не сочат ясно мнозинство за либералната и консервативната опозиция, ако сега се произведат предсрочни парламентарни избори.

Днес се определят ръководителите и съветите на всичките осем окръга в Словакия, както и кметовете и общинските съвети на почти 3000 общини.

Избирателните секции вече отвориха врати тази сутрин, като трябва да затворят в 20:00 ч. (местно време 21:00), но е възможно да се забавят в случай на технически проблеми.

Няма да има официални прогнози, но частични резултати ще бъдат публикувани през цялата нощ, докато гласовете се преброяват.

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