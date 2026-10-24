Около 4,4 милиона избиратели в Словакия ще гласуват на днешните местни избори в страната, предават ДПА и БТА. Агенцията отбелязва, че вотът се разглежда като барометърна общественото настроение преди следващите парламентарни избори, които трябва да се произведат най-късно до септември 2027 г.
Трипартийната коалиция на левия популистки премиерРоберт Фицоможе потенциално да загуби парламентарното си мнозинство. Но анкетите също не сочат ясно мнозинство за либералната и консервативната опозиция, ако сега се произведат предсрочни парламентарни избори.
Днес се определят ръководителите и съветите на всичките осем окръга в Словакия, както и кметовете и общинските съвети на почти 3000 общини.
Избирателните секции вече отвориха врати тази сутрин, като трябва да затворят в 20:00 ч. (местно време 21:00), но е възможно да се забавят в случай на технически проблеми.
Няма да има официални прогнози, но частични резултати ще бъдат публикувани през цялата нощ, докато гласовете се преброяват.