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Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА/FAA) разпореди спиране на всички излитания в страната поради "извънредни обстоятелства и съображения за безопасност", след като по-рано съобщи за сериозни проблеми с комуникациите на ръководството на въздушното движение, предаде Ройтерс.

САЩ

Това означава, че самолетите, които вече са във въздуха, могат да кацат, но намиращите се на земята нямат право да излитат, уточнява БТА.

Малко преди съобщението ФАА спря въздушния трафик в района на Чикаго заради проблеми с комуникациите на диспечерските служби. Агенцията заяви, че излитанията се спират "до второ нареждане".

Международните полети ще бъдат разглеждани индивидуално.

Агенцията не отговори веднага на искането за коментар.

Случващото се днес е вторият случай на национално спиране на всички излитания в САЩ след атентатите от 11 септември 2001 г. Другият такъв случай беше през януари 2023 г., когато ФАА спря всички вътрешни полети за по-малко от два часа.

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Миналата година Конгресът одобри 12,5 милиарда долара за модернизиране на остарялата комуникационна система на авиационната администрация, а днес агенцията и Белият дом поискаха от Конгреса допълнителни 30,1 милиарда долара за решаване на други проблеми в системата.

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