Москва: Дори "квазичленство на Киев в НАТО" е неприемливо

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В декларацията за мир, приета в резултат на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, председателя на КНР Си Цзинпин и президента на Русия Владимир Путин е имало точка относно Украйна, но е била премахната от там, по искане на САЩ, съобщи финландският президент Александър Стуб на пресконференция в Берлин след срещата на представителите на страните, подкрепящи Украйна, т.нар. "коалиция на желаещите".

По думите му подробностите около подготовката на окончателната версия на декларацията са станали известни по време на закрити обсъждания в Берлин. Стуб не е уточнил какво точно се е съдържало в премахнатата точка за Украйна. Той твърди, че формулировките "са били неуместни", поради което САЩ са поискали тази точка да бъде премахната.

Тристранната среща между Тръмп, Путин и Си се състоя в Шънджън вчера (19 ноември).

В резултат на тристранната среща участниците приеха съвместна декларация, която, наред с другото, съдържа призив за реформа на ООН и изискване към Международния наказателен съд "да не злоупотребява с правомощията си". Руско-украинската война, която също е обсъдена по време на срещата, не се споменава в документа.

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Същия ден в Берлин се срещнаха американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, президентът на Украйна Володимир Зеленски и лидерите на европейските държави. Къшнър заяви, че Русия е "удовлетворена" от гаранциите за сигурност за Украйна, аналогични на член 5 от Устава на НАТО.

Зеленски коментира идеята, като поиска въвеждането на чуждестранни войски в Украйна като гаранции за сигурност. "За мен това е част от член 5: въоръжените сили на САЩ и европейските партньори, военните бази. Без това не съм сигурен, че става дума за член 4, 5 и така нататък", заяви Зеленски.

В същото време той отбеляза, че съюзниците все още нямат единодушно разбиране за това как точно ще функционират гаранциите за сигурност и дали те ще предвиждат въвеждането на войски.

Москва нарича едно от ключовите условия за мир отсъствието на чуждестранни войски на територията на Украйна. "Няма договорености за нов кръг преговори по въпроса за Украйна, но Русия обмисля посещение на европейски представители в Москва, заяви днес заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Той заяви, че за Русия е неприемливо "дори квазичленството на Киев в НАТО", а основното изискване на Русия в контактите с ЕС и НАТО е "единна и неделима сигурност за всички".

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