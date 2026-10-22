Маршрутът на разбитата международна престъпна група е бил от Испания до Долна Австрия

1389 Снимка: АП/Матиас Шрадер/БТА

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Австрийската полиция е заловила международна престъпна група, организирала транспорт с камион на около 200 килограма канабис от Испания до Трайскирхен, провинция Долна Австрия, съобщи АПА.

Арестувани са двама мъже, съответно на 30 и 58 години. Стойността на наркотиците на уличния пазар надхвърля два милиона евро.

Федералната криминална служба е получила през юли международен сигнал за транспортиране на наркотици с влекач с българска регистрация. Според информацията маршрутът е преминавал от Испания през Франция и Италия или Словения към Австрия. Камионът е бил проследен от влизането му в Австрия до планираното място за разтоварване в Трайскирхен, пише БТА.

Задържани са 58-годишният шофьор на камиона от България и получателят на товара - 30-годишен словенски гражданин, живеещ във Виена. При разпитите двамата са направили частични самопризнания. По разпореждане на прокуратурата в Грац те са отведени в затвора в Санкт Пьолтен, столица на провинция Долна Австрия.

От иззетите 200 килограма канабис 100 килограма са били предназначени непосредствено за 30-годишния мъж, който трябвало да получи наркотиците от името на международно действащата престъпна група. Открити са и шест килограма вещество, за което се е предполагало, че е кокаин. Химическият анализ е установил, че то е имитация без активна съставка - фалшив наркотик.

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Другите 100 килограма канабис е трябвало след предаването в Трайскирхен да бъдат транспортирани до Гърция и предадени там. Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер подчерта, че разследването е проведено "изключително прецизно и подробно" от полицейските служители.

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