Увеличават се жертвите на експлозията в завода за стомана край Питсбърг
Най-малко 10 души са ранени, от които петима са в критично състояние
Втори човек е загинал при експлозията в металургичния завод в град Клеъртън на около 24 километра от Питсбърг в американския щат Пенсилвания, съобщиха Би Би Си и Асошиейтед прес.
Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Петима от тях се намират в критично състояние. Според властите взривът е нанесъл големи щети на огромното съоръжение.
Заводът е основен производител на кокс, използван в производството на стомана. Според US Steel, в предприятието работят около 1300 служители.
Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като река Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.
Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.
По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.
Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.