Най-малко 10 души са ранени, от които петима са в критично състояние

2026 Снимка: БТА/АР

Втори човек е загинал при експлозията в металургичния завод в град Клеъртън на около 24 километра от Питсбърг в американския щат Пенсилвания, съобщиха Би Би Си и Асошиейтед прес.

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Петима от тях се намират в критично състояние. Според властите взривът е нанесъл големи щети на огромното съоръжение.

Заводът е основен производител на кокс, използван в производството на стомана. Според US Steel, в предприятието работят около 1300 служители.

Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като река Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.

Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.

По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.

Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.