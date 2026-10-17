Отдели време и за кратък разговор с украинско момиче, преборило онкологично заболяване, което беше дошло да му пожелае бързо възстановяване.

3739 Снимка: АР/БТА

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Папа Лъв XIV беше изписан днес от болница "Джемели" в Рим и се завърна във Ватикана, четири дни след като претърпя операция за отстраняване на раково образувание в десния бял дроб, предадоха Франс прес и Ройтерс.

71-годишният глава на Римокатолическата църква беше посрещнат с аплодисменти и радостни възгласи от десетки вярващи, събрали се пред лечебното заведение. Усмихнат и със спокойно изражение, той премина пеша през фоайето на болницата, помаха на присъстващите и се ръкува с част от тях.

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Преди да се качи в автомобила, който го отведе обратно във Ватикана, папата благодари на медицинските специалисти, полагали грижи за него. Той отдели време и за кратък разговор с украинско момиче, преборило онкологично заболяване, което беше дошло да му пожелае бързо възстановяване.

"По-добре съм, благодаря", каза Лъв XIV при напускането на болницата.

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Понтификът беше приет в "Джемели" във вторник, 13 октомври, когато претърпя операция за отстраняване на долния дял на десния бял дроб. Изследването на отстранената тъкан потвърди диагнозата белодробен аденокарцином - вид злокачествено заболяване.

По информация на Ватикана хирургичната интервенция е преминала успешно и без усложнения. Папата е прекарал около три часа в операционната, като самата операция е продължила приблизително 90 минути.

Първоначално се очакваше той да остане в болницата около седмица, но добрите резултати от следоперативните изследвания позволиха по-ранното му изписване.

В събота сутринта личният лекар на папата Луиджи Карбоне и ръководителят на екипа, извършил операцията — професор Стефано Маргаритора, съобщиха, че кръвните изследвания и рентгеновата снимка на гръдния кош показват задоволително възстановяване.

Според лекарите състоянието на Лъв XIV позволява той да продължи възстановяването си във Ватикана.

Още в първите дни след операцията папата започна дихателна рехабилитация, възстанови нормалното си хранене и постепенно се върна към ежедневните си занимания. По време на престоя си в болницата той продължи да изпълнява част от духовните си задължения и отслужваше литургии в специално пригодено помещение на десетия етаж.

В петък Лъв XIV проведе и телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, по време на който призова за хуманитарно примирие в Украйна, за да бъде осигурен достъп на помощи до засегнатото цивилно население.

Въпреки благоприятното възстановяване окончателните резултати от някои изследвания все още се очакват. Те трябва да помогнат на лекарите да преценят дали ще бъде необходимо допълнително лечение.

Ватиканът потвърди, че още в неделя, 18 октомври, папата възнамерява да отправи традиционната молитва "Ангел Господен" от прозореца на Апостолическия дворец към събралите се на площад "Свети Петър" вярващи.

Предстои да бъде взето решение и за планираното му пътуване до Южна Америка през ноември, което включва посещения в Уругвай, Аржентина и Перу. Ватиканът засега не е обявил промяна в програмата, но здравословното състояние на понтифика ще бъде взето предвид при окончателното решение.

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