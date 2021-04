Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е получила днес първа доза от ваксината срещу Covid-19 на "Пфайзер/Бионтех", предаде ДПА. Тя публикува в Туитър снимка от имунизирането си.

"Много се радвам, че днес ми поставиха първата доза от ваксината срещу Covid -19", написа 62-годишната Фон дер Лайен. "Ваксинациите ще продължат да набират скорост, тъй като доставките в ЕС се ускоряват", отбеляза тя.

Говорител на Фон дер Лайен каза, че й е поставена ваксина, след като е дошъл нейният ред съгласно правилата на ваксинационната кампания в Белгия. До момента са се ваксинирали седем от 27-те европейски комисари, допълни той.

"Колкото по-бързо се ваксинираме, толкова по-бързо ще поставим под контрол пандемията", подчерта в Туитър Фон дер Лайен.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4