Милиардерът щял да се фокусира върху компаниите си и да подкрепя вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

507 Снимка: Getty Images

Илон Мъск тихо изостави плановете си за създаване на нова политическа партия, съобщи "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на хора, запознати с намеренията на милиардера, цитиран от БТА.

Според информацията той е казал на съюзниците си, че иска да се фокусира върху компаниите си.

Мъск написа в своята социална мрежа "Екс": "Нищо, казано от "Уолстрийт Джърнъл", не трябва да се приема за истина".

Най-богатият човек в света представи "Американската партия" през юли след публичен спор с президента Доналд Тръмп относно законопроекта за намаляване на данъците и разходите.

Напоследък той се е фокусирал отчасти върху поддържането на връзки с Джей Ди Ванс, и е признал пред свои сътрудници, че създаването на политическа партия би накърнило отношенията му с вицепрезидента, пише американският вестник.

Сътрудници на Мъск казали на хора, близки до Ванс, че милиардерът обмисля да използва част от финансовите си ресурси, за да подкрепи вицепрезидента, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г., пише още "Уолстрийт Джърнъл".

Изпълнителният директор на "Тесла" и "СпейсЕкс" похарчи близо 300 милиона долара през 2024 г., за да помогне на Доналд Тръмп и други републиканци да бъдат избрани, оказвайки огромно влияние през първите няколко седмици от мандата на Тръмп като ръководител на новосъздадената институция - министерство за ефективност на правителството.

Ройтерс съобщи, че не може да потвърди информацията на "Уолстрийт Джърнъл". Агенцията припомня, че Ванс, който призова за примирие след публичния спор между Мъск и Тръмп, потвърди позицията си този месец и заяви, че е помолил Мъск да се върне в лоното на републиканците.

