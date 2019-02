Стените на университетска сграда в Санкт Петербург частично се срутиха днес и няколко души са блокирани под отломките, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според РИА Новости 21 души са затрупани. Интерфакс уточнява, че няколко етажа на сградата са пропаднали при ремонтни дейности.

#BREAKING: Several floors collapse at St. Petersburg university, reports of people trapped under rubble https://t.co/wYMAanxpXg

Инцидентът е станал в ранния следобед в Университета по информационни технологии, механика и оптика, докато все още е имало лекции.

Няма ранени и загинали при срутването на таваните в университета, съобщи пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации, цитирано от ТАСС.

"По време на инцидента в учебното заведение се провеждаха занятия. 86 души бяха евакуирани от сградата. По предварителна информация няма мъртви и ранени", заяви представител на МИС.

Съобщава се, че са евакуирани студенти първа и втора година, 60 от тях са били петия етаж.

Кореспондентът на ТАСС съобщава от местопроизшествието, че ул. "Ломоносов" е блокирана от поне пет линейки, няколко пожарни коли, но огън не се вижда.

Изпълняващият длъжността губеранор на Санкт Петербург заяви, че, че спасителите са обявили "минута мълчание", за да могат кучетата да проверят дали има хора под развалините. "Трябва да се уверим, че няма да останат деца под развалините. Сега пристигнаха кучета, обявена е минута мълчание", каза Александър Беглов.

От администрацията на Централния район съобщиха за ТАСС, че срутването е настъпило в "пететажна сграда, в част от сградата - от пети до първи етаж. 26 души успяха да напуснат сами, по предварителни данни, няма жертви. Сега спасителите проверяват сградата, евакуират хората", уточни областната администрация.

Студенти са били блокирани в учебните стаи. Те са били евакуирани през прозорците с помощта на стълби от пожарните автомобили.

Според МИС, срутването е било на площ от 150 кв. метра, от пети до втори етаж. По предварителни данни причина за инцидента е нарушаване на техническите изисквания по време на ремонт.