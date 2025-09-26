Зеленски е бил информиран от военното командване, което отчете, че Русия продължава да напредва и използва нова военна стратегия - чести атаки с малки групи

Украйна е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от разузнавателни дронове, но за първи път страната не нарочи Русия, а обяви, че безпилотните средства вероятно са унгарски. Твърдението е на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той написа в приложението "Телеграм", че предварителното разследване показва, че дроновете може да са извършвали разузнаване на промишления потенциал в пограничните райони в Западна Украйна.

"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент", добави Зеленски, след като се срещна с висшето военно командване на Украйна.

Той съобщи и в "Телеграм", и социалната мрежа "Х", че е провел военен брифинг с главнокомандващия, шефа на Генералния щаб и министъра на отбраната, които са го информирали за ситуацията на фронта.

Междувременно главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски обяви, че Русия вече е подела нова военна стратегия.

Руската армия извършва многобройни атаки, но с малочислени групи войници за по-лесно пробиване на украинската отбрана, каза генералът, цитиран от Франс прес. "От началото на това лято, тактиките на неприятеля се промениха", уточни Сирски пред журналисти.

"Малочислените отряди, използвани при атаките в Източна Украйна, се състоят от четирима или шестима войници, които имат задачата да навлязат колкото се може по-надълбоко на украинска територия, без да бъдат забелязани. Крайната им цел е да парализират украинските логистични връзки и да овладеят нови територии без да използват много жива сила", поясни военачалникът.

Чрез тази стратегия руските войници "обявяват присъствието си", като забиват руското знаме, претендирайки, че са напреднали, въпреки че съставляват малка част от основната руска сила.

Генералът сравни тактиката с тази на "хилядата разреза" - форма на мъчение, при която се нанасят множество порезни рани.

Според Сирски руската армия е действала по този начин близо до града Добропилия в Донецка област, както и в Днипропетровска област, където нахлуха това лято за пръв път от началото на инвазията през 2022 г.

Той призна, че ситуацията на фронта е трудна и че руската армия продължава да напредва на важни направления, например, близо до градовете Покровск и Добропиля, предава БТА.

Русия е превзела около 1% от територията на Украйна за една година според анализ на Франс прес, основаващ се на данни от американския Институт за изследване на войната, който е в съдействие с Проекта за критични заплахи (Critical Threats Project).

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели Юнаковка - село в Сумска област, Североизточна Украйна.

Според Сирски фронтът също така се е разширил с 200 километра за една година, за да достигне 1250 километра сега.

Украинският главнокомандващ каза още, че противовъздушната отбрана на страната се е засилила през последните месеци. За да отблъсне руските атаки, Украйна възнамерява да използва повече хеликоптери и лека авиация, предвид тяхната доказана ефективност.

Будапеща разкритикува Зеленски за изказването му: Започва да полудява

Унгарският външен министър Петер Сиярто разкритикува днес украинския президент Володимир Зеленски заради изказването му, че украинското въздушно пространство вероятно е било нарушено от унгарски разузнавателни дронове, предаде Ройтерс.

Сиярто заяви, че Зеленски "започва да полудява".

"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения. Привиждат му се чудовища", написа Сиярто в социалната мрежа "Фейсбук".

