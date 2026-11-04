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Унгария разсекрети десетки хиляди полицейски досиета от комунистическата си ера в публична онлайн платформа, предаде Ройтерс. Така бе изкарана на светло широката агентурна мрежа за следене на граждани в продължение на десетилетия преди 1989 г.

Европа

Историческата стъпка, дошла повече от 36 години след падането на комунизма в Европа, залегна в обещанията на десноцентристкия министър-председател Петер Мадяр да отвори досиетата на агентите на унгарските служби за държавна сигурност и да даде възможност на съгражданите си да се помирят с тоталитарното си минало.

"Сега, трийсет и шест години по-късно, правим това, което бе обещано при смяната на режима", заяви Мадяр по време на брифинг в сградата на Унгарския исторически архив на службите за държавна сигурност. Разсекретени са около 60 000 имена, поясни той., цитиран от БТА.

До февруари догодина ще бъдат отворени още досиета, но архивите не са пълни, защото много от тях са унищожени по време на Унгарската революция срещу наложения от Съветския съюз режим през 1956 г., от чието потушаване днес се навършват 70 години, както и в края на комунистическата ера през 1988 и 1989 година.

"Моля всички да се отнесат към това дълго отлагано публикуване на досиетата с достойнство и човечност, тъй като много семейства сега ще се сблъскат с тежка за понасяне информация, често свързана с техен покоен роднина. Невъзможно е да се превъзмогне една травма без говорене и задаване на въпроси", отбеляза Мадяр.

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Ройтерс отбелязва, че, макар и комунистическата власт да пада през 1989 г., Унгария не разсекретява веднага досиетата поради липса на политическа воля от страна на следващите правителства. До този момент обикновените хора можеха само да подадат молба за достъп до своите собствени досиета и тези на близки роднини. От днес всеки вече може да проучва миналото в открита онлайн база данни, като търси свободно имена от архивите на унгарската държавна сигурност.

Вчера, ден преди отварянето на досиетата, предшественикът на Мадяр на премиерския пост Виктор Орбан заяви, че тайните служби на комунистическия режим са се опитали да го вербуват, докато е отбивал редовната си военна служба, но той е отказал, в замяна на което впоследствие е бил преследван от властта.

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