Разногласието по темата огласи един от преговарящите от страна на европейския парламент Зигфрид Мурешан

6987 Снимка: AP/БТА

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Европейският парламент няма да подкрепи следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, ако той ограничава правомощията на депутатите да контролират разходите. Това заяви Зигфрид Мурешан, един от преговарящите от страна на парламента, с което очерта възможен сблъсък с Европейската комисия, предаде Ройтерс.

Докато някои държави членки вече призоваха за съкращения в предложения от Комисията бюджет, изявлението на Мурешан открива ново поле на разногласия - надзора върху разходите и контрола върху разпределението на средствата от ЕС, съобщи БТА.

Следващият седемгодишен бюджет трябва да бъде одобрен от Европейския парламент, за да влезе в сила.

Мурешан, който е съдокладчик на Европейския парламент по следващата многогодишна финансова рамка, разкритикува някои аспекти от плана на Комисията за предоставяне на по-голяма гъвкавост на държавите членки при разпределянето на средствата от ЕС чрез национални и регионални планове за партньорство.

Европейската комисия заяви, че реформата ще направи бюджета на ЕС по-гъвкав и по-адаптивен, като намали бюрокрацията и позволи на правителствата по-лесно да пренасочват разходите при промяна на приоритетите. Същевременно плащанията ще бъдат обвързани с постигнатите резултати, а не с направените разходи.

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Неотдавнашен анализ на Золт Дарваш от брюкселския аналитичен център "Брюгел" (Bruegel) посочи, че плановете ще прехвърлят важни решения за разходите от законодателния етап, на който Европейският парламент има значително влияние, към изпълнението от страна на националните правителства и Европейската комисия. Това би намалило парламентарния надзор.

"Трябва да запазим европейския характер на бюджета и това включва прозрачност, отчетност и парламентарен контрол", заяви Мурешан пред Ройтерс.

"Парламентът трябва да запази пълните си законодателни и бюджетни правомощия, както и ролята си в осигуряването на демократичен контрол върху разходването на средствата от ЕС, включително чрез националните и регионалните планове", коментира той.

По думите на Мурешан по-голямата гъвкавост за правителствата не бива да бъде за сметка на отчетността или да подкопава общите приоритети на ЕС.

"Земеделските производители, регионите и предприятията се нуждаят от предвидимо европейско финансиране, за да инвестират и гъвкавостта за националните правителства не може да бъде за сметка на бенефициентите или да превърне бюджета на ЕС в 27 отделни национални програми", заяви той.

"Едно е ясно: следващият дългосрочен бюджет на ЕС се нуждае от съгласието на Парламента, за да влезе в сила. Няма да подкрепим бюджет, който отслабва тези гаранции", допълни Мурешан.

Европейската комисия не отговорила на запитване за коментар на този етап.

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