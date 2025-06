Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че е атакувала пътния и железопътния мост, който свързва Русия и Крим, с подводни експлозиви, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението на ССУ, което бе публикувано в "Телеграм", се казва, че рано тази сутрин са детонирани 1100 кг експлозиви и че при взрива са били повредени пилони на моста под водата.

Операцията е подготвяна в продължение на няколко месеца. Агенти на СБУ поставиха експлозиви по поддържащи колони на моста. Тази сутрин в около 4:44 ч. първите експлозиви бяха детонирани. Няма жертви сред цивилното население при взрива. Подводните части на опорните колони са получили значителни повреди. Използвани са общо 1100 кг експлозив (в тротилов еквивалент). По думите на СБУ "мостът на практика е в аварийно състояние".

Ръководителят на СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично наблюдава операцията и координира нейното планиране.

"Вече два пъти поразихме Кримския мост - през 2022 и 2023 г. Днес продължихме традицията, този път под водната повърхност. На украинска територия няма място за каквито и да било незаконни руски обекти", коментира Малюк.

Кримският мост бе атакуван няколко пъти, след като Русия започна инвазията си в Украйна. Съоръжението е ключов път за снабдяване на руските сили в региона.

The Ukrainians detonated underwater what SBU says was the equivalent of 1,100kg of TNT at the Kerch Bridge to Crimea. The pillars did not collapse but there’s a state of emergency on the bridge with damage assessment ongoing. pic.twitter.com/hdgrt9E1R7