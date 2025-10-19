Украински дронове поразиха тази нощ голям завод за преработка на газ в Оренбургска област, в Южна Русия, предизвиквайки пожар, съобщиха губернаторът на областта Евгений Солнцев и украинската армия, цитирани от Асошиейтед прес.

Русия - Украйна

Оренбургският газопреработвателен завод, управляван от държавния газов гигант "Газпром" и разположен в едноименната област близо до границата с Казахстан, е част от производствен и преработвателен комплекс, който е едно от най-големите съоръжения от този вид в света, с годишен капацитет от 45 млрд. кубически метра газ годишно, добавя БТА.

Според губернатора Солнцев ударите с дронове са подпалили цех в завода и са повредили част от него. Солнцев добави, че няма жертви.

Генералният щаб на Украйна посочи днес в изявление, че в завода в Оренбургска област е избухнал "голям пожар" и че една от неговите газопреработвателни и пречиствателни инсталации е повредена.

В същото изявление се твърди, че отделен удар с дронове е поразил руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област - Самарска област, предизвиквайки пожар и повреждайки основните ѝ преработвателни съоръжения.

Съоръжението в Новокуйбишевск, експлоатирано от руския газов гигант "Роснефт", има годишен капацитет от 4,9 млн. тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти. Руските власти засега не потвърждават официално твърденията на Украйна и не коментират съобщенията за щети.

Руското Министерство на отбраната посочи тази сутрин в изявление, че през нощта неговите сили за противовъздушна отбрана са свалили 45 украински дрона, включително един над Оренбургска, 12 над Самарска, и 11 над съседната Саратовска област.

На този фон Министерството на енергетиката на Казахстан съобщи в своя канал в Телеграм, че "атака с безпилотен летателен апарат на 19 октомври предизвика аварийна ситуация в Оренбургския газопреработвателен завод в Русия и това наложи временно да бъде преустановено приемането на природен газ от казахстанското находище Карачаганак".

Казхстанската страна е била уведомена за аварията в завода в Оренбург е направено от "Газпром".

Министерството на енергетиката на Казахстан, допълва че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения.

Руската страна все още не е предоставила информация за характера на щетите и сроковете за възстановяване на дейността на завода, се посочва още в съобщението от властите в Астана.

Въпросите, свързани с преработката на карачаганакския газ и евентуалното отражение върху нефтодобива (в находището също се добива и петрол), се обсъждат в момента съвместно с операторите и добивните компании. Оценка на потенциалните загуби и последващи действия ще бъдат съобщени допълнително.

Министерството на енергетиката на Казахстан заяви, че поддържа постоянна комуникация с руската страна и операторите на находището, като следи ситуацията отблизо.

