Украйна порази руска радиолокационна станция за 100 милиона долара
Според украинския генерален щаб унищожаването на "Небо-У" "намалява способността на противника да контролира въздушното пространство и своевременно да открива въздушни цели"
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Украинските сили са нанесли удар по руска радиолокационна станция за около 100 милиона долара, съобщи във Фейсбук страницата си Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Русия - Украйна
"На 16 октомври през нощта подразделения на Силите за отбрана на Украйна поразиха радарна станция 55Ж6У "Небо-У", намираща се в района на селището Магри в Краснодарския край на Русия. В резултат на това в района на обекта възникна пожар", се казва в публикацията.
В нея се обяснява, че "Небо-У" е далекобойна трикоординатна радарна станция с метров диапазон. Станцията е предназначена за откриване и проследяване на въздушни цели, включително самолети, крилати и балистични ракети. Поразяването на такива средства намалява способността на противника да контролира въздушното пространство и своевременно да открива въздушни цели.
Информацията от украинския генерален щаб цитира и Укринформ, като припомня, че по-рано бойци от украинската бригада "Хижак" (Хищник) са нанесли удар с дронове по руска мобилна радиолокационна станция "Ирбис".