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Украйна удари Кримския мост, който свързва полуострова с континенталната част на Русия. Това съобщи в канала си в "Телеграм" губернаторът на полуострова Сергей Аксьонов.

По думите му движението по ключовото транспортно съоръжение е спряно от около 2 ч. московско време (1 ч. българско). Мерките ще останат в сила "вероятно до обед", допълни Аксьонов.

"Всички необходими служби са разположени за отстраняване на последствията, а в Керч е създаден център за реагиране при извънредни ситуации. Информация относно фериботното обслужване между Крим и пристанището Кавказ може да бъде получена от Министерството на транспорта на Република Крим. Лично следя ситуацията", написа още губернаторът на Крим.

От Министерството на отбраната на Русия пък съобщиха, че руските сили са нанесли удар по товарен кораб в Черно море, който е пренасял военни стоки за Украйна. Руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона над територията на страната и над Азовско и Черно море.

В същото време губернаторът на руската Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че в четири промишлени обекта в град Азов има пожари след украински нападения с дронове. Трима души са ранени вследствие на атаките, информира той.

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Отломки от дронове са нанесли щети и на три къщи и на газопровод в село Рогалик в Ростовска област, допълни губернаторът.

На фона на разменените удари Китай потвърди днес, след Москва и Вашингтон, че Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп и Путин в четвъртък в град Шънджън, в кулоарите на срещата на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Това ще бъде първата тристранна среща на лидерите на трите страни, но според американски представители е малко вероятно войната в Украйна да бъде обсъдена.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.