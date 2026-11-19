Съобщава се за най-малко две попадения по съоръжението, жертви няма

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Железопътното движение по Кримския мост е временно спряно заради нова украинска атака, съобщиха в ранните часове на днешния ден назначените от Москва власти в Крим, цитирани от ДПА.

"В момента се прави оценка на нанесените щети", написа проруският губернатор на Крим в профила си в Телеграм. Повече информация ще бъде съобщена, когато тя е налична.

"Мощни взривове са отекнали около 1 часа след полунощ, като канали в "Телеграм" твърдят, че е имало две попадения върху жп моста и общо 15-16 взрива, съобщава каналът "Астра". Като в това число влизат и отговорите на противовъздушната отбрана.

Няма пострадали, съобщава ТАСС.

Това е втората украинска успешна атака в рамките на два дни и се случва успоредно със срещата на върха в Китай между Путин и Тръмп. В нощта срещу вторник мостът бе поразен със 7 нидерландски крилати ракети "Рута", а Москва попита Нидерландия дали и тя участва във войната.

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При предишния удар се срути стоманената арка над автомобилната секция на съоръжението, което е дълго 19 км, а от Кремъл заявиха, че ще го възстановят още по-хубаво.

Мостът бе построен, за да свърже черноморския полуостров, анексиран от Русия незаконно през 2014 г., с континентална Русия. Той е смятан за престижен проект на руския президент Владимир Путин, пише БТА.

Първоначално построен като автомобилна и железопътна артерия, от началото на войната мостът се използва и за придвижване на руски войски към окупираните части от Южна Украйна.

Украйна се защитава срещу пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г. с подкрепата на западните страни.

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