Украйна обвини Русия, че е атакувала Киев с касетъчни бойни глави (снимки/видео)
Изборът на оръжие и на целева зона беше умишлен с намерение да се нанесат възможно най-много щети и загуби сред цивилното население, заяви президентът Володимир Зеленски
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Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е използвала касетъчни бойни глави при снощните удари по Киев с единствена цел да нанесе възможно най-много щети по гражданска инфраструктура и жертви сред цивилното население.
Русия - Украйна
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"През нощта Русия използва, наред с други оръжия, три балистични ракети с касетъчни бойни глави срещу Киев. Тези ракети са проектирани да детонират във въздуха, когато се приближават към целите си, разпространявайки щети в район с диаметър 400 метра", написа Зеленски в "Екс".
Той разказа, че една от ракетите е ударила историческия квартал в центъра на столицата Печерск, уцелвайки района между Киево-Печорската лавра и Свето-Въведенския манастир, като са били повредени манастирски сгради, домове, магазини, кафенета и др.
"Изборът на оръжие беше умишлен, изборът на целевата зона беше умишлен, както и намерението да се нанесат възможно най-много щети и загуби сред цивилното население. Нямаше военна цел наблизо, дори на теория, и оръжието беше предназначено да причини широко разрушение", заяви Зеленски.
Three waves of ballistic missiles have been launched at Kyiv by Russian “humanitarians” since yesterday evening. They used 21 missiles. Unfortunately, numerous sites across the city have been hit and damaged: ordinary residential buildings, energy facilities, infrastructure at one of the railway stations and the metro, shopping malls, and businesses. Even a monastery is among the damaged sites. Our emergency services are working at all the affected locations. Twelve of our regions came under Russian attack overnight. In Kyiv and across the regions, 34 people were injured, including five children. As of now, two people have been confirmed killed. My condolences to their families and loved ones. Almost immediately after another round of talks, Russia launched a pointed attack. This means there has been no real change in its attitude toward everything that is happening. It is important to keep trying to find the right solutions to end this war. But when Russia responds to negotiations with ballistic missiles, real pressure on Russia is needed to bring about different steps – steps toward ending the killing. Stronger air defenses and the rapid delivery of missiles, the ability to destroy ballistic missile launchers, sanctions over the war – all of this must be in place. I am grateful to everyone who sees the situation for what it is and acknowledges the reality. The aggressor deserves to be treated accordingly. Ukraine deserves support. People's lives deserve protection. Thank you to everyone who stands with Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026
Според него Русия не е променила начина, по който води войната и не предприема никакви стъпки, които биха сигнализирали за истинско желание за нейното прекратяване.
Зеленски посочи, че в Харков е бил ударен редовен крайградски влак. Атакувани са били още Днепър, Марганец, Николаев и Херсон, както и градове и села в Киевска, Житомирска, Донецка, Харковска, Черниговска и Ровноска области.
Украинските военновъздушни сили съобщиха по-рано днес, че Русия е изстреляла 210 дрона, включително 110 варианта с реактивен двигател, заедно с ракети "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс".
"Русия продължава да насочва атаки към нашата енергийна инфраструктура. От 11 октомври насам са нанесени над 170 удара по критични енергийни съоръжения, въпреки че сваляме значителен брой "шахеди" и някои от ракетите", подчерта украинският президент.
По сумите му разузнавателни служби на страната съобщават, че Русия е определила приоритети "за по-нататъшен терор срещу украинците през следващите седмици и "очевидно се възползва от забавянето на доставките на противовъздушна отбрана от нашите партньори".
"Инструктирах Министерството на отбраната, заедно с военното командване и Министерството на външните работи, да информират нашите партньори за всеки аспект на реалната ситуация и заплахите, пред които сме изправени, въз основа на разузнавателни данни. Важно е да се ускорят доставките на вече одобрените отбранителни пакети", призова Зеленски.