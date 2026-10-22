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Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е използвала касетъчни бойни глави при снощните удари по Киев с единствена цел да нанесе възможно най-много щети по гражданска инфраструктура и жертви сред цивилното население.

Русия - Украйна

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"През нощта Русия използва, наред с други оръжия, три балистични ракети с касетъчни бойни глави срещу Киев. Тези ракети са проектирани да детонират във въздуха, когато се приближават към целите си, разпространявайки щети в район с диаметър 400 метра", написа Зеленски в "Екс".

Той разказа, че една от ракетите е ударила историческия квартал в центъра на столицата Печерск, уцелвайки района между Киево-Печорската лавра и Свето-Въведенския манастир, като са били повредени манастирски сгради, домове, магазини, кафенета и др.

"Изборът на оръжие беше умишлен, изборът на целевата зона беше умишлен, както и намерението да се нанесат възможно най-много щети и загуби сред цивилното население. Нямаше военна цел наблизо, дори на теория, и оръжието беше предназначено да причини широко разрушение", заяви Зеленски.

Според него Русия не е променила начина, по който води войната и не предприема никакви стъпки, които биха сигнализирали за истинско желание за нейното прекратяване.

Снимка: БТА/АП

Зеленски посочи, че в Харков е бил ударен редовен крайградски влак. Атакувани са били още Днепър, Марганец, Николаев и Херсон, както и градове и села в Киевска, Житомирска, Донецка, Харковска, Черниговска и Ровноска области.

Снимка: БТА/АП

Украинските военновъздушни сили съобщиха по-рано днес, че Русия е изстреляла 210 дрона, включително 110 варианта с реактивен двигател, заедно с ракети "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс".

Снимка: БТА/АП

"Русия продължава да насочва атаки към нашата енергийна инфраструктура. От 11 октомври насам са нанесени над 170 удара по критични енергийни съоръжения, въпреки че сваляме значителен брой "шахеди" и някои от ракетите", подчерта украинският президент.

Снимка: БТА/АП

По сумите му разузнавателни служби на страната съобщават, че Русия е определила приоритети "за по-нататъшен терор срещу украинците през следващите седмици и "очевидно се възползва от забавянето на доставките на противовъздушна отбрана от нашите партньори".

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"Инструктирах Министерството на отбраната, заедно с военното командване и Министерството на външните работи, да информират нашите партньори за всеки аспект на реалната ситуация и заплахите, пред които сме изправени, въз основа на разузнавателни данни. Важно е да се ускорят доставките на вече одобрените отбранителни пакети", призова Зеленски.

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