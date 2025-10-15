Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили през изминалата нощ над територията на страната 59 украински дрона

Украинските власти наредиха евакуацията на семейства с деца от още населени места в източната Харковска област заради "влошаващата се ситуация със сигурността" около град Купянск, където отдавна се водят сражения, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Областният управител Олег Синехубов каза днес, че евакуацията засяга 40 населени места и 409 семейства с 601 деца.

Купянск, който е почти напълно разрушен от руски атаки, има стратегическо значение заради местоположението си и това, че е важен транспортен възел. По-рано няколко населени места в околността бяха евакуирани, тъй като руските сили опитват да напреднат в западна посока.

Украинският президент Володимир Зеленски описа в края на септември ситуацията в купянския участък от фронта като "сложна".

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили през изминалата нощ над територията на страната 59 украински дрона.

17 безпилотни летателни апарата от самолетен тим са били обезвредени над Ростовска област, 12 - над територията на Волгоградска област, а 11 - над Белгородска област, се уточнява в информацията на ведомството, цитирана от ТАСС.

На този фон украинският премиер Юлия Свириденко заяви в социалното приложение "Телеграм", че се е срещнала с еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис във Вашингтон и че двамата са обсъдили продължаващата финансова подкрепа за Украйна и прилагането на неотдавна обявения европейски финансов инструмент, известен като заем за репарации, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Започнахме деня си със срещи във Вашингтон", каза украинската лидерка.

Свириденко поясни, че срещите ѝ в американската столица са били фокусирани върху защитата на украинската енергийна инфраструктура, гарантирането на устойчивостта през зимата и проучването на стратегии за опазване на критично важни системи.

"Очакваме приемането на деветнадесетия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Постоянният натиск продължава да бъде единственият ефективен инструмент за влияние върху агресора и за ограничаване на приходите от петрол и газ, които Русия използва, за да финансира войната си", подчерта Свириденко.

Украинският премиер е начело на делегация, която отпътува към САЩ на 13 октомври, припомня Укринформ. Визитата има за цел да укрепи противовъздушната отбрана и способностите на украинските сили да нанасят удари, да засили санкциите и да осигури подкрепа за енергийния сектор на страната.

