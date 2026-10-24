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Украйна нанесе днес удари по руски нефтохимически завод и склад на компанията за онлайн търговия "Озон", съобщи украинската компания "Файър Пойнт" (Fire Point), като добави, че при атаките са използвани нейни дронове, предаде Ройтерс.

Русия - Украйна

Безпилотните апарати атакуваха промишлена зона в руския град Омск, разположен на повече от 2500 км от Украйна, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на канал АСТРА в мрежата Телеграм.

"Силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната продължават да отблъскват атака с вражески дронове. Безпилотните летателни апарати на противника вече са достигнали северната промишлена зона. На място работят аварийните служби. Моля, запазете спокойствие и съобщавайте за всякакви подозрителни инциденти на телефон 112", заяви по-рано губернаторът на Омска област Виталий Хоценко.

Впоследствие губернаторът на областта съобщи, че при атака с безпилотни летателни апарати са били поразени северният промишлен комплекс в Омск и един от логистичните центрове.

Пресслужбата на компанията "Озон" уточни, че след удара в нейния логистичен център в Омск е възникнал пожар.

По предварителни данни няма пострадали, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.

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