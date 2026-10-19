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Украинската армия обяви, че е извършила първата в историята евакуация по въздух с дрон на ранен на фронтовата линия военнослужещ, предаде Франс прес, добавяйки, че въпросната технология се е развила бързо след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Русия - Украйна

Според информация от подразделението за безпилотни системи към 92-ра механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна военнослужещият е бил ранен на позиция, от която обичайното наземно изтегляне е било невъзможно заради мини и руски дронове.

"Съответно, специалистите от компанията, с която работим, поеха инициативата да осъществят безпрецедентна операция: да евакуират военнослужещ, използвайки безпилотен летателен апарат", написаха от бригадата в социалната платформа Фейсбук.

Към публикацията има видео, заснето с камера, монтирана на дрона. Видеото показва как апаратът се приближава към военнослужещия, намиращ се сред едно поле, след което раненият се прикрепя с колани към летателния апарат, който го издига във въздуха и го извежда от фронта, предаде БТА.

Кадрите показаха и самия летателен апарат: голям кръгъл дрон с няколко витла.

Производителят на дрона - украинската компания "Гурзуф дифенс" (Gurzuf Defence), обяви в изявление, че операцията е продължила 1 час и 14 минути, през които безпилотният летателен апарат е изминал 62 километра. Според Киев това е първата удостоверена евакуация с дрон по въздух в зона на бойни действия, където подобни операции с използването на роботизирани наземни дронове вече са станали практика.

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През последните години има и граждански спасителни операции с помощта на дронове по въздух, особено в Китай, посочва АФП. Въпреки това Павло Фелдблум, съосновател на "Гурзуф дифенс" (името на компанията е неговата позивна от армията - Гурзуф), заяви, че не вярва "въздушната евакуация с дронове да се превърне в масова практика". "Рисковете за ранен човек във въздуха са твърде големи", казва той в изявлението, като подчертава, че "въздушният транспорт е крайна мярка, когато няма друг шанс човек да бъде спасен".

Дроновете, чиято употреба нарасна рязко, се използват широко и от двете воюващи страни в Украйна за поразяване на вражески позиции, разузнаване, наблюдение и доставка на храна и боеприпаси на фронтовата линия, отбелязва АФП.

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