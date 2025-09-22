Украйна и Русия си размениха удари с дронове срещу Кримският полуостров и Запорожие
Има загинали и ранени. В Запорожие е атакувана гражданска инфраструктура и промишлени обекти. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи атаката срещу Крим като тероризъм
Русия и Украйна са предприели нападения с дронове снощи, което е довело до жертви и щети, предаде ДПА, като цитира представители на местните власти и съобщения в медиите.
Русия - Украйна
Украинските сили са атакували с дронове няколко обекта на окупирания от Русия Кримски полуостров, съобщиха руските власти. Бил е ударен санаториум в южния крайбрежен град Форос, като най-малко 15 души са били ранени, съобщи за агенция ТАСС назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов.
Малко след това в пристанищния град Севастопол зазвучаха сирени за въздушна тревога и губернаторът Михаил Развожаев призова жителите да потърсят убежище. Три дрона са били свалени над пристанището.
По-рано украински официални лица съобщиха за серия от руски атаки с дронове. Експлозии от дронове в централния украински град Полтава са причинили пожари и имуществени щети, съобщи шефът на регионалната военна администрация Володимир Когут. Нападения с дронове са били отчетени и в околните населени места.
Трима души са загиналите и двама са ранени при сутрешната руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".
От 4.18 ч. до 6:30 ч. тази сутрин са нанесени пет удара по Запорожие, информира областният управител.
Атакувани са гражданска инфраструктура и промишлени обекти, както и е напълно разрушена частна къща, пояснява Фьодоров.
Спасителни екипи от Държавната служба за извънредни ситуации работят непрекъснато на мястото на поразените цели, заявява той.
"Спасителите бързо потушиха пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите», допълва Фьодоров.
Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи.
Трима души са загинали и 16 са били ранени при нападение с дронове на полуостров Крим, предаде Ройтерс, като се позова на информация, публикувана в "Телеграм" от назначения от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов.
Аксьонов съобщи за броя на жертвите от град Фарос.
Руското министерство на отбраната заяви, че нападението е извършено "Около 19:30 часа московско време в курортната зона на Крим, където няма никакви военни цели". Министерството описа инцидента като "преднамерена терористична атака срещу гражданска цел".
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осъди инцидента като "поредния акт на тероризъм от страна на режима в Киев".
Украинските власти не коментираха инцидента и Ройтерс отбелязва, че не е в състояние потвърди информацията от независим източник.
По-рано Аксьонов съобщи, че е било повредено и училище в града, а падащи отломки от дрон са предизвикали пожари на открито близо до Ялта, по южното крайбрежие на Крим.
Губернаторът на Севастопол Михаил Розвожаев съобщи в "Телеграм" че частите за противовъздушна отбрана са свалили три дрона в района.
Субтропичният Крим е бил популярно място за почивка още от съветските времена както за туристи, така и за съветската елита. Според независимия сайт "Кримский ветер" в къщи за гости в региона вероятно са отседнали висши руски чиновници, отбелязва Ройтерс.
Форос придоби международна известност през 1991 г., когато съветският президент Михаил Горбачов беше кратко задържан в правителствена дача, по време на краткотраен опит за свалянето му от власт.